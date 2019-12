9 de cada 10 denunciados violan restricción perimetral

El abogado Julio Torrada, integrante de la asociación civil "Vivas las queremos", expresó que "del mismo modo que venimos alertando a las autoridades desde enero de 2019 sobre la necesidad de mover el paradigma imperante para proteger a las víctimas de las violencias machistas, ahora que termina el año aseguramos que sólo uno de cada 10 varones denunciados cumple con las cautelares, lo que pone en evidencia el enorme vacío legal y la desprotección en la que se encuentran las mujeres que logran pedir ayuda a la justicia o a los organismos del gobierno".

"Sostenemos que el sistema actual de medidas cautelares o como se las conoce de prohibición de acercamiento para varones violentos, en el marco de la violencia machista, es arcaico y absolutamente perimidio. El Estado sólo le da un papel firmado y sellado a las víctimas. Luego carga sobre la espalda de la víctima la responsabilidad de llamar y denunciar cada vez que el agresor viola la perimetral", dijo el especialista.

Los casos que la prensa pudo conocer y luego informar con femicidios brutales que tuvieron una previa de denuncias de las víctimas, medidas cautelares y agresores que no tuvieron ningún inconveniente al momento de cometer el hecho, se contaron por decenas. Así, el año termina con más de 300 femicidios y femicidios vinculados (personas cercanas a las víctimas que también resultan asesinadas). Ni hablar de las hijos y los hijos de las mujeres fallecidas por femicidios, a un promedio de 8 por semana, sin respuesta del Estado que sólo cumple con la Ley Brisa para un puñado de menores, aunque se trata de una ley federal.

"Las cautelares por violencia machista se tornó una medida esteril, incapaz de proteger a la mujer. Es altísimo el porcentaje de femicidos cometidos por personas que han violado la perimetral, como también alto es el número de perimetrales decididas por jueces y no cumplidas por los violentos. Es que la medida de prohibición carece de un sostén que contienen la mayoría de las medidas cautelares cuando el Estado dicta una medida así de importante", explicó Torrada.

Para el experto, "una cautelar no puede ser jamás una invitación para que no se cumpla, ya que quien la ordena tiene el poder de policía, coactivo, para hacer cumplir esa medida, pero lo único que se hace es notificar al agresor, y el Estado no acciona otras medidas, no está presente, entonces no les importan esas medidas a los violentos".

"Hay un sello, una firma y la victima en estado de soledad y vulnerabilidad. Venimos proponiendo desde hace mucho tiempo que, conjuntamente con el dictado de medidas cautelares, cada varón violento tenga tobillera con seguimiento sateltital conectado a la comisaría de la zona donde el sujeto denunciado tiene radicado su domicilio. Así, apenas se acerca a menos de los metros indicados a la víctima, se activa el alerta y se puede realizar una verdadera intervención para evitar femicidios", dijo Torrada.

Finalmente, el integrante de "Vivas las queremos" manifestó que "la administración anterior no hizo mucho por generar protección a las víctimas, al contrario el problema se agravó, y pedimos que se arbitren medidas urgentes porque los femicidios es un flagelo social que debemos erradicar".