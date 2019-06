Ahora, Alberto Fernández se mostró a favor de despenalizar el aborto

Señaló que "el movimiento feminista plantea la de máxima, legalizarlo", pero advirtió que "todavía el aborto es un delito". "Deberíamos sacar el delito de aborto inmediatamente, para terminar con la clandestinidad, que es la gran causa del daño a la salud, muerte femenina", dijo.

Y analizó: "A veces, por ir por todo, te quedás sin nada. Tenemos que ir por partes. Estoy convencido de que el aborto no es un tema religioso, es un problema de la salud pública".

En cuanto a la situación del Poder Judicial en general, el ex jefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner sostuvo que "la corporación judicial se siente amenazada, descubierta, expuesta".

"Muchos compañeros dicen que hay que poner a todos los jueces en comisión, que hay que echarlos a todos. No, no es así, no soy de los que piensan que tienen que pagar justos por pecadores. Hay que ver lo que cada uno hizo", precisó.

En ese marco, se explayó: "Cuando digo que hay que jueces que deben rendir cuentas de sus sentencias lo digo porque en una república todos los funcionarios tienen que rendir cuentas por sus actos de gobierno, que en la Justicia son las sentencias".