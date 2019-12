Pasado el mediodía de ayer el jefe de Estado alzó la copa en medio de un Patio de las Palmeras colmado de personal y funcionarios, muchos de los cuales ensayaron el ya repetido "Alberto presidente", para vitorearlo.

Luego Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, entre otros funcionarios, concurrieron a la Sala de Periodistas de Casa Rosada para seguir el brindis y tener contacto con los acreditados.

En ese lugar el presidente indicó que enviarán a sesiones extraordinarias el proyecto de ley de Góndolas, que tiene media sanción de Diputados, y busca que haya más marcas de industrias pymes en los puestos de venta de los supermercados.

Durante la mañana de ayer el jefe de estado había recibido en su despacho al nuevo titular de la Anses, Alejandro Vanoli, con quien anunció un plan para relajar los créditos propiciados por ese organismo: suspenden los pagos por tres meses y se estima que luego 5 millones de beneficiarios también comenzarán a pagar menos intereses. De acuerdo a este esquema, las cuotas mensuales bajarán, en el caso de las AUH y SUAF, entre un 11% y un 36%, y en el caso de los jubilados, entre un 21% y un 40%.

Tras suspenderse la fórmula de movilidad jubilatoria, y dejar al arbitrio del Ejecutivo el pago de las nuevas subas, con otras medidas se intenta que haya más poder de compra por parte de los jubilados.

En declaraciones a la prensa acreditada, Fernández señaló que "los jubilados en marzo tendrán su aumento como estaba previsto y teniendo en cuenta la nueva realidad del estado". Más tarde deslizó que no podía garantizar para ese mes la suba del 11,7% que preveía la anterior fórmula, que no dependerá de la revisión del FMI sino del devenir de las cuentas públicas.

Según se pudo averiguar, no habrá modificaciones al Plan Ahora 12, sí se continuará su aplicación dado que aún continúa vigente.

Durante el brindis con los acreditados en Casa Rosada, el jefe de estado también indicó que en los próximos días llegará al país una nueva misión del FMI para renegociar los términos del pago del crédito tomado por el país.

El presidente pasará las Fiestas de Fin de Año en Buenos Aires junto a su familia y confirmó que no se tomará receso en los primeros días del 2020. Tampoco tiene previsto abrir en las próximas semanas su agenda internacional: de hecho, no irá al Foro Económico Mundial de Davos que suele llevarse a cabo después del 20 de enero. Quizás su primera visita al exterior sea en Sudámerica.

En otra definición fuerte, el presidente dijo que en las próximas horas se publicará en el Boletín Oficial la promulgación de la ley de Solidaridad Social y Reactivación productiva con un "veto parcial porque Carlos Heller incluyó empresas más grandes beneficiadas con moratoria, medianas, y ese algo se está corrigiendo", en lo que pareció una crítica al diputado que ingresó en la última jura, también reconocido banquero.

Y, más allá de la búsqueda de alimentar el poder de consumo de la población, Fernández enfatizó que "con Martín (Guzmán, ministro de Economía) nos preocupa tratar de tranquilizar al economía y la Argentina".

Insistió en la creación de una comisión para "ordenar" las jubilaciones de privilegio y "que no haya jubilados de primera y segunda".

En Jefatura de Gabinete adelantaron que Trabajo ultima detalles para el decreto que establecería el pago de un monto a trabajadores en relación de dependencia, que está definiéndose.

En cambio, no hay precisiones sobre el denominado ajuste de la política. Santiago Cafiero había comentado la necesidad de achicar gastos de representación, el uso de coches oficiales. Pero ayer Fernández le bajó el tono: "es un tema muy debatido, el estado se ha achicado muchísimo, estamos corrigiendo y ya se van a dar cuenta. No me gusta hablar de eso porque es seguir un discurso. Sacamos un decreto para rever nuevas designaciones y concursos" llevados a cabo por la gestión macrista.

Sí, por lo bajo, un importante funcionario sostuvo que se intentará anular los "complementos" salariales que cobran directores u otros funcionarios jerárquicos que responde "casi de un 50% más del sueldo". Con todo, aún no hay precisiones sobre estos cambios que, por el momento, están siendo debatidos en el seno del Ejecutivo.