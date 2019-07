Fernández soportó estoico los primeros insultos. “Andate, ándate, déjame tranquilo”, dijo, intentando retomar su conversación con su pareja Fabiola Yañez, pero como el hombre volvió a agredirlo verbalmente, se levantó y de un empujón lo tiró al piso. Allí quedó el agredido, con los brazos extendidos, mientras el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y Cristina Fernández volvía a la mesa.

Sin embargo, consultado sobre el hecho, Fernández dio una versión diferente. “Yo nunca le pegué ni le pegaría a nadie. No es mi estilo, no lo fue ni lo será”, afirmó Fernández que, en verdad, no le pegó, sino que lo empujó.

“Venía directo a pegarme, me acerco y me golpea con su hombro en mi cuerpo y cae al piso”, relató el candidato sobre un acto que, en la lente de la cámara de seguridad del restaurante de Puerto Madero, no se ve de esa manera.

“Estaba comiendo ahí, empezó a insultarme, me seguía, me invitó a pelear. Yo me levanté y me acerqué, y el señor, cuando me aproximo, me da un empujón con el hombro, se tiró al piso y empezó a gritar ´¡me pegó, me pegó!´”, le dijo al diario Perfil Fernández ese mismo 7 de septiembre, y agregó: “Creo que había tomado, erró al tirarse, calculó mal y se golpeó la cabeza”.

“Todos los presentes le pedían que finalizara con ese acto porque nadie lo había tocado pero seguía gritando y estaba claramente alcoholizado”, contó el candidato sobre el sujeto, que fue atendido en el mismo restaurante por un médico que constató que tenía un golpe y un corte en la cabeza. De hecho, el incidente llamó la atención de efectivos de la Prefectura, encargada de la seguridad en Puerto Madero, que ni siquiera labraron un acta.

Algunos días después, Fernández agregó que quería que ese hombre era un “hombre cercano al Gobierno o un loco suelto” y que quería que “termine preso”. “Bueno, quiero que sea juzgado. Fue una actitud absolutamente violenta, incomprensible e injustificable”, concluyó.

Este martes, gente de prensa de Alberto Fernández, habló con varios medios, indicando que el “esperaban” que se hiciera pública la filmación. "Sabíamos que iba a salir. (...) Intervino una ambulancia y una fiscalía actuó de oficio. Pero la familia del hombre, que estaba totalmente borracho, no quiso ampliar la denuncia. Es más, le terminaron pidiendo disculpas a Alberto", le indicó la fuente al sitio Infobae.

"Ahora lo sacan del arcón de los recuerdos y en vez de hablar de economía o de las fábricas que cierran estamos hablando de esto. Pero nosotros no le vamos a dedicar más tiempo, vamos a dedicarnos a las cosas importantes", agregó la misma fuente, en charla con La Nación, que inquirió si el candidato se replanteó su accionar en aquella ocasión.

"No nos replanteamos nada, hay cosas mucho más importantes para discutir. Sinceramente, yo estoy con él en La Rioja, llegamos esta mañana y desde ayer había un rumor de que este video iba a salir y nos lo iban a tirar. Yo antes de que salga el video, ya sabía que iba a circular. Ya nos venían amenazando de que lo iban a publicar", fue la respuesta.

De acuerdo a declaraciones vertidas al diario Perfil. Fernández aseguró que “el video está en la causa y la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) lo hizo circular ahora. El resto es una nueva operación del Gobierno al que ustedes se prestaron escribiendo una nota sin firma para poner el video en las redes”.