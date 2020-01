Alberto Fernández participa de un foro sobre el Holocausto

Desde temprano, la ciudad apareció con micros, camionetas de la Policía y filas de vallas bloqueando algunos de los principales accesos a Yad Vashem (Museo del Holocausto), en el oeste de Jerusalén, y en la zona donde se hospedan los jefes de gobierno y Estado invitados, cerca de la Ciudad Vieja.

A lo largo de la mañana llegaron los últimos líderes internacionales, entre ellos el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien mantuvo un encuentro público con el presidente Reuben Rivlin y el primer ministro Benjamin Netanyahu, del país anfitrión.

También aterrizó el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.

El foro comenzó a las 13.30 (8.30 hora de Argentina) y contará con los discursos de Rivlin; Netanyahu; Putin; el presidente francés, Emmanuel Macron; Pence; el príncipe heredero de Reino Unido, Carlos; y el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier.

Intercalados, también hablarán el presidente de la Fundación Foro Internacional del Holocausto, Moshe Kator; autoridades del museo del Holocausto de Jerusalén y dos supervivientes.

La conmemoración durará tres horas e incluirá varios actos musicales, además de ofrendas florales de cada uno de los líderes internacionales invitados en el memorial en la plaza Ghetto de Varsovia, entre ellos Fernández.

Después del foro, Alberto Fernández volverá a su hotel, donde a las 20 (17 hora de Argentina) recibirá a una organización de familiares de víctimas judías de la última dictadura argentina, Memoria.

Su secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, en tanto, visitará a la Autoridad de Innovación Tecnológica de israel en Jerusalén para abrir un diálogo sobre su desarrollo de inteligencia artificial y sus potencialidades.

En las horas previas al inicio del foro, una polémica sobre la poca participación de sobrevivientes en la conmemoración de la liberación de Auschwitz cobró fuerza.

Uno de los alrededor de 40 líderes que llegaron esta semana a Jerusalén para participar del foro, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, cedió hoy su asiento en la ceremonia central -reservada solo para mandatarios- a sobrevivientes del Holocausto.

“Nos enteramos que muchos supervivientes del Holocausto no pudieron visitar el Foro Mundial. Nuestra delegación les ofreció nuestros lugares, como muchos ministros israelíes hicieron. Esta gente se merece todos los honores”, informó Zelensky desde su cuenta de Twitter.

Su decisión fue inmediatamente repudiada por las autoridades del museo del Holocausto, según informaron medios locales, ya que, explicaron, muchos sobrevivientes no participan hoy del foro porque no pudieron, no porque no fueron invitados.

Sin embargo, las críticas se multiplicaron en los medios locales ya que algunos sobrevivientes criticaron la organización y costo del masivo foro internacional.

En Israel, se estima que viven alrededor de 200.000 personas que sobrevivieron a la persecución y plan de exterminio nazi. Un cuarto de ellos, según denunció la organización Aviv for Holocaust Survivors, son considerados pobres.