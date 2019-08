El encuentro está pautado para las 12 en las oficinas de la calle México 337, en el barrio porteño de San Telmo. Allí las patronales agrarias le presentarán a Fernández y su equipo una carta con propuestas para su sector entre las que se encuentran: incentivos fiscales para los productores, reducción en la carga tributaria y la eliminación de las retenciones para el 2020.

Participarán la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y Coninagro.

ADEMÁS:

"Durante el encuentro Dardo Chiesa (Confederaciones Rurales), Carlos Iannizzotto (Coninagro), Carlos Achetoni (Federación Agraria) y Daniel Pelegrina (Sociedad Rural) le presentarán al candidato las propuestas preparadas por el sector de cara a los comicios del 27 de octubre", anticipó un comunicado.

Hace unas semanas, Fernández no se refirió a la posibilidad de eliminar o no las retenciones, pero si aclaró que "no no se pueden subir más", y que había que "ser cuidadosos con el tema de las retenciones, que no se conviertan en un elemento de desaliento".