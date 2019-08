Alimentos de la canasta básica suben hasta 30%

El representante legal de Consumidores Libres, Héctor Polino, le anticipó a DIARIO POPULAR que en los comercios de Capital Federal, los productos que están al tope del ranking de aumentos son dos de primera necesidad, como la harina y aceite, cuyo valor "se encareció un 30%".

Al repasar otros artículos de la canasta básica con aumentos importantes, Polino adelantó que esta situación "se dio en el orden del 15% para el arroz, el café y el té", pero aclaró que "también depende de la marca, porque las primeras marcas subieron más que las segundas, las terceras y las propias de las cadenas, por lo que la brecha va a ser cada vez más grande".

El especialista en consumo precisó que "todos los productos van a aumentar, pero la diferencia se va a dar entre los importados, que lo harán en un mayor porcentaje que los que sólo tienen un componente importado y los nacionales, que también serán remarcados porque tenemos una economía prácticamente dolarizada".

A su turno, el presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), Alberto Guida, reconoció que "el lunes una parte de los proveedores suspendió sus ventas", pero aclaró que "ya el martes volvieron a abastecer con algunas subas, como la del aceite un 20% y los pañales 15%".

En tal sentido, expresó: "El 80% de los insumos de productos de consumo masivo es importado y el dólar le pega directamente, mientras productos como la harina y el aceite son commodities, tienen valor dólar y la incidencia es enorme". Tras lo cual adelantó: "Por eso los aumentos que vienen serán en un promedio de 15%, algunos de 10% y otros de 25%".

Guida consideró que las medidas implementadas por el gobierno nacional "van a tener un impacto para determinadas situaciones". "Estos dos meses van a continuar el proceso recesivo: no hay posibilidad de recuperación en el bolsillo del consumidor", indicó en declaraciones a radio FM de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

Con respecto al precio del pan, el vicepresidente de la Federación Panaderil de la Provincia de Buenos Aires, Emilio Majori, reveló que "el viernes la bolsa de harina se pagaba de 800 a 900 pesos y hoy tenemos rumores, aunque nada oficial, de que se va a ir a 1.250 o 1.300 pesos".

En términos reales, "esto significa un 30% de aumento", precisó Majori, quien calculó que el producto puede pasar a costar "hasta 120 pesos el kilo, una cifra impensada hace un año".

"El dólar es el cacique de la situación. Si tenés un 30% en la materia prima, también aumentan todos los subproductos. La levadura y la mano de obra, porque ya tenemos que sentarnos a negociar paritarias", insistió el referente panadero en diálogo con Radio Ahijuna.

Y le apuntó al gobierno nacional por no proteger a las panaderías formales. "Hay un sistema clandestino de panadería que no paga los impuestos y tiene un costo muy diferente al de una industria formal. No pagan impuestos y es una competencia desleal., pero el gobierno no nos lleva el apunte", disparó Majori.

Con respecto a la situación de los kioscos, Luciana Kerner, dirigente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina alertó que "tanto Arcor como Mondelez (ex Kraft) están absolutamente desquiciados con los precios" e insistió: "Arcor hace dos meses aumentó 10%, antes otro 10%, ahora 15%".

La kiosquera informó que "desde el lunes impactó en las listas de precios. Ya veníamos en terapia intensiva y los que sobrevivimos nos están empujando al precipicio. Ya contabilizamos 30.000 kioscos cerrados, a causa de las tarifas, el alquiler y la caída de la venta", explicó.