Ampliación de Juntos por el Cambio: Gerardo Morales respalda a Rodríguez Larreta

"El país que nos dejarán necesitará de toda nuestra inteligencia, nuestra firmeza, la mayor amplitud y nuestro compromiso. Los que estén a favor de un plan que asegure la producción, el trabajo, la justicia social y la paz tienen que ser bienvenidos", escribió Morales en Twitter.

Y agregó: "La ampliación de JxC es el camino para reconstruir la gobernabilidad, resolver los problemas del conjunto de los argentinos, ordenar la vida cotidiana de la gente, estabilizar la economía y garantizar el desarrollo del país con sentido federal".

Este sábado, el jujeño afirmó que JxC debería "incorporar otros sectores que le den más musculatura", en medio de las fricciones que se generaron en la oposición ante la posibilidad de incorporar a Schiaretti.

En ese sentido, criticó la interna del PRO: "Ha inmovilizado a Juntos por el Cambio. Estoy seguro que la van a resolver, pero nos inmovilizó, y ha generado solo noticias respecto de esa situación, cuando lo que la gente espera es noticias de qué es lo que vamos a hacer, de cómo nos preparamos y de cómo ampliamos Juntos por el Cambio".

La posible incorporación del peronista cordobés a JxC tensionó las relaciones entre la titular del PRO en uso de licencia y también candidata presidencial de ese partido, Patricia Bullrich.

El comunicado de Rodríguez Larreta

A menos de 24 horas de la reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio (JxC), el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, se manifestó a favor de ampliar la coalición opositora y de avanzar en las negociaciones con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, con el fin de sumarlo.

A través de sus redes sociales, Rodríguez Larreta dio a conocer un comunicado titulado "El cambio total que los argentinos necesitamos exige una nueva mayoría" "en que sostuvo que “JxC tiene que ampliarse y construir una nueva mayoría con todos aquellos que compartamos los mismos valores”.

Y agregó: “Las conversaciones con referentes nacionales como Juan Schiaretti, José Luis Espert o Margarita Stolbizer tienen como único objetivo garantizar el cambio en la Argentina”.

El precandidato presidencial del PRO también aseveró que "el cambio que necesitamos no es sólo político, es mucho más profundo. No es un tema de nombres. Es, como dije, total. Es un tema de visión, de entender que este sistema en el que vivimos no va más".

"Yo estoy convencido de que para lograrlo, y para que ese cambio dure para siempre, tenemos que ampliar el espacio de cambio que iniciamos con el PRO y con Juntos por el Cambio", enfatizó.

Reunión de la Mesa Ejecutiva de Juntos por el Cambio

Este lunes, la mesa ejecutiva de Juntos por el Cambio se reunirá para definir el ingreso del liberal José Luis Espert, de la titular del GEN, Margarita Stolbizer, y se discutiría la incorporación de Schiaretti. El próximo 14 de junio es la fecha límite para la inscripción de las alianzas de cara a las PASO del 13 de agosto.