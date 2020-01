"Tenemos que ser implacables con aquel que cobra comisiones. Nadie tiene que cobrar ninguna comisión", sostuvo el funcionario nacional.

En diálogo con Radio 10, remarcó que "cuando se pone en marcha la tarjeta Alimentar, se establece una fiscalía, que es donde se hacen las denuncias" sobre abusos de parte de los comerciantes.

Días atrás se conoció que dos comercios, ubicados en el partido bonaerense de Almirante Brown y en el municipio entrerriano de Concordia, fueron clausurados por obligar a los usuarios de ese beneficio a gastar el total del monto que reciben del Estado o imponer un recargo para la utilización del plástico.

Arroyo remarcó que ya se repartieron 220 mil plásticos y este jueves se puso en funcionamiento la asistencia en Córdoba.

"La primera fase es la tarjeta Alimentar y la segunda son los microcréditos. Todos tienen que comer, pero la mejor política social es el trabajo y para eso hay que tener máquinas y herramientas", afirmó el ministro de Desarrollo Social.

En Córdoba

Arroyo presentó ayer la Tarjeta Alimentar en Córdoba y afirmó que "no hay grieta" en la idea de que "no puede haber hambre" en el país y en la prioridad de que los niños estén "bien nutridos antes de llegar a la escuela". "Si un chico come bien, va a tener posibilidades. Antes de la escuela tenemos que lograr que los chicos estén bien nutridos. Esto es mucho más que una tarjeta es, empezar a mover la rueda", declaró Arroyo, al poner en marcha en Córdoba, junto al gobernador Juan Schiaretti, el Plan Argentina contra el Hambre en Córdoba, tras una reunión que se realizó en la Casa de Gobierno de la provincia. "Hay dos cosas en las que no hay grieta: no puede haber hambre y tenemos que cuidar a los chicos; mi tarea es ir achicando comedores comunitarios y que (las personas) vuelven a comer a las casas, mi otra tarea es pasar de planes sociales a trabajo", remarcó Arroyo.

Por su parte, Schiaretti subrayó que "la presencia de los más variados sectores de la provincia expresan claramente el respaldo contundente al programa", que permitirá el ingreso a Córdoba de "7 mil millones de pesos que pone el gobierno nacional para alimentos".