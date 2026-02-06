Ataque de Rusia en Járkiv: murió un mercenario argentino que luchaba para el Ejército ucraniano

La víctima fue identificada como Cristian Airala, de 27 años, oriundo de Puerto Iguazú, Misiones. El joven se desempeñaba como integrante de una unidad de asalto que se dirigía hacia una zona de combate cuando fue alcanzada por la ofensiva rusa. En el mismo ataque también murieron dos soldados colombianos que integraban el mismo grupo.

Airala utilizaba el nombre de guerra “Machete” y contaba con experiencia previa en el Ejército Argentino, donde se había formado como instructor de tiro, según confirmaron personas de su entorno y compañeros de unidad. Combatía cerca de la denominada “línea cero”, el punto de mayor contacto entre las fuerzas ucranianas y rusas, donde los enfrentamientos suelen darse incluso cuerpo a cuerpo.

Cristian-Airala-696x522

De acuerdo con el testimonio de un combatiente que participaba de la misión, la unidad fue detectada mientras avanzaba hacia el área asignada y sufrió primero un ataque con drones, seguido por una ofensiva con misiles. El ataque se produjo en condiciones extremas, con temperaturas que oscilan entre los 20 y los 30 grados bajo cero, lo que agrava la situación operativa y sanitaria en el frente.

El mismo relato indicó que las bajas fueron inmediatas y que este tipo de hostigamiento combinado se volvió habitual en esa región. En la unidad donde combatía Airala hay voluntarios de distintos países de América Latina, entre ellos argentinos, paraguayos, colombianos y brasileños.

La muerte de Cristian Airala se suma a una lista creciente de argentinos fallecidos mientras combatían para Ucrania desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, hace más de tres años y medio. No existen cifras oficiales sobre el total de ciudadanos argentinos muertos en el conflicto, aunque distintos episodios confirmados dan cuenta de la magnitud del fenómeno.

A fines de octubre pasado, tres argentinos murieron en un ataque con drones rusos en la región de Sumy. Se trató de José Adrián Gallardo (53), Ariel Achor (25) y Mariano Franco (47), quienes participaban de su primera misión de asalto. En ese episodio también falleció un combatiente colombiano y otros dos argentinos resultaron heridos.

Meses antes, en julio, un ataque con drones causó la muerte de Emmanuel “Coca” Vilte, de 39 años, quien combatía junto a las fuerzas ucranianas desde 2022 y había participado de la contraofensiva lanzada por Kiev en el este del país.

Los mercenarios argentinos que llegan a Ucrania lo hacen como voluntarios, mediante un alistamiento formal en las Fuerzas Armadas ucranianas, y suelen ser asignados a unidades de asalto, consideradas entre las más expuestas y riesgosas del conflicto.