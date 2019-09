Asimismo, este fin de semana se va a tratar en la sede de un gremio de Avellaneda la forma de presentación en sociedad de la idea, que a nivel distrital tendrá un acto antes de fin de año en la zona de Gerli Este, donde la legendaria Sasetru vivió sus épocas de gloria y ocaso.

En predio de Sarandí

De lograr el año que viene un lugar físico, que sería un predio en Sarandí gestionado por la comuna, y con el aporte de financiamiento estatal y privado, Sasetru podría lanzar una primera línea de producción en pocos años con 600 operarios y abaratando un 20 por ciento el costo de los comestibles.

Es más, el proyecto contempla que la playa de vehículos de la firma deberá estar dentro de su edificio y con sectores destinados a la espera de carga y descarga.

La reapertura, tras el proceso de quiebra, siempre estuvo avalada por una comisión de ex operarios, donde sobresale Gabriel Arriola, ex delegado de planta y ex concejal de Avellaneda, pero son muchos los que participan y apoyan desde hace años, cuando todos vieron desaparecer el histórico edificio de la calle Madariaga y los galpones -ejecutados por la quiebra-, pero siempre mantuvieron la bandera de poder volver a trabajar en Sasetru, pese a todo.

Para que la Justicia se expida, se realizará una nueva presentación del proyecto de reactivación, un acto en Villa Marconi con gremios y vecinos y el envío a diputados y senadores bonaerense del proyecto antes de fin de año ya consensuado, que también luego tomaría estado parlamentario nacional.

La comisión por la Reactivación de Sasetru Alimentos Argentinos viene trabajando desde 2010, y participó en la convocatoria que hizo el Frente Grande -estuvo Mario Secco- en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Villa Domínico.

Allí también estuvo Jorge Salimei -hijo del uno de los ex titulares de Sasetru- y Magdalena Bonta; además de rectores de universidades locales, políticos, representante de gremios, cooperativistas y al final, se sumó el intendente de Avellaneda.

ADEMÁS:

Trabajadores de la papelera Ansabo cortarán el Puente Pueyrredón

Murió quemada e investigan si fue femicidio o suicidio