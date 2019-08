“Los empresarios estamos realmente tristes, preocupados, calientes, enojados”, confesó el ejecutivo de la compañía en una entrevista para el programa de Jorge Lanata en radio Mitre.

“Hubieran puesto el cepo, hubiesen dejado que las letras circulen, hubiesen evitado las medidas extremas y dolorosísimas como es este reperfilamiento de la deuda a nivel internacional, nuevamente. Este papelón que tiene que enfrentar nuevamente”, recomendó.

“Si a la situación de extrema gravedad que estamos atravesando todos los argentinos, le agregamos mala praxis o un piloto que no esté a la altura de las circunstancias, va a poner al avión contra la montaña y encima va a acelerar. Realmente el tema es serio”, advirtió.

ADEMÁS:

Y añadió: “Todas las medidas que se tomaron a partir del lunes posterior a las elecciones, cuando ya se sabía que la situación se iba a poner compleja en los mercados, fueron horribles”.

Y cuestionó: “si uno tiene que cobrar hoy y que te dicen que te la van a pagar en 90 y 180 días, que además es muy probable que este ministro y estas autoridades no estén, con tasas de interés que están volando, es un disparate”.

“Además, no hay antecedentes de un default en pesos, es una cosa que no tiene sentido, no hacía falta. Cualquier economista te va a decir que esto es una barbaridad. Están provocando estragos en la economía que ya venía lastimada”, alertó.

Según Belocopitt, las últimas medidas económicas se tomaron porque “no quisieron asumir que tenían que poner el cepo. Lo hicieron por caprichosos. Lo hicieron pensando en que esto iba a pasar desapercibido y el cepo no lo ponemos porque quedaría feo para nosotros”.