Con los primeros resultados Uñac se perfila como ganador

De acuerdo a los datos que informó el Coreo Argentino, escrutados el 3o% de los votos, Uñac consigue el 54,03%, mientras el candidato aliado a Cambiemos, Marcelo Orrego, alcanzaba el 35,34%, seguido de Martín Turcuman, de San Juan Primero, con el 3,93 %.

Orrego, de Con Vos, quedó detrás de Uñac en las PASO con un 32% que podría mantener este domingo, pese a que en la contienda no participa con los colores ni con la simbología de Cambiemos.

Tras votar, el mandatario consideró que "el Partido Justicialista nacional también debería presentar una lista de unidad" en los comicios presidenciales. Además, habló sobre la necesidad de diálogo y de "estar a la altura de lo que el país necesita, acá no vendrá nadie a festejar que no sean los sanjuaninos".

A nivel naciona, el gobernador peronista aseguró que Alberto Fernández - Cristina Fernández de Kirchner "parece una muy buena fórmula" y destacó "la trayectoria" del ex jefe de Gabinete. "Hay que ver cuál puede ser la otra alternativa. Es verdad que Alternativa, parece, empieza a diluirse. Esperemos no terminar en una polarización porque eso no ayuda a nadie", expresó Uñac.

ADEMÁS:

Macri: "Dejaremos atrás el pasado para siempre"

Scioli: "Los éxitos del pasado no garantizan los del futuro"

En la previa de la elección, la mayor expectativa por develar era el posicionamiento de los candidatos a nivel nacional y la traslación de votos que la elección de hoy puede tener a los comicios presidenciales y legislativos nacionales de agosto con las PASO y las generales de octubre.

Hace diez días, Uñac había celebrado la decisión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner de correrse de su aspiración presidencial, por entender que su baja distendía el escenario.

Y recalcó que sus "aspiraciones son sólo a gobernador", lo cual espera que sea una realidad "después de las seis de la tarde".

A diferencia del ex gobernador y hoy diputado nacional José Luis Gioja, Uñac se mantuvo más distante del kirchnerismo, aunque tampoco se interesó por integrar el "núcleo duro" de Alternativa Federal.

Por su importante caudal de votos a nivel provincial y por estar alejada su figura de los "históricos gobernadores", se lo mencionó incluso como uno de los posibles presidenciales por el peronismo de unidad, algo que a partir de su búsqueda de la reelección parece haber quedado de lado.

En parte, su posición quedó reflejada en su discurso de cierre de campaña del jueves, cuando expresó: "Por ahí se ha colado alguna declaración mía que habla de las cosas que hay que hacer en el orden nacional y un pequeño modelo que lo podemos aportar desde la provincia de San Juan".

"Hemos defendido la bandera, hemos aguantado los trapos en los peores momento de la economía nacional y no hemos entregado nada y menos la dignidad de pertenecer a un partido político y que ese partido que nosotros defendemos, el próximo domingo gana en San Juan", remarcó.

Además del peronista Frente Todos y el opositor Con Vos, en la elección de hoy participarán otras seis fórmulas integradas por un tercer frente y por cinco partidos.

El oficialista Frente Todos está integrado por el PJ, el Bloquismo y 13 partidos menores, que postulan a Uñac y al ministro de Hacienda local, Roberto Gattoni, como candidato a vicegobernador.

Con Vos, el principal armado opositor, integrado por los partidos que en la elección de 2017 fueron con el nombre "Cambiemos", está compuesto por el Partido Producción y Trabajo (Roberto Basualdo), la UCR y el Partido ACTUAR de nivel municipal.

Más moderado que Uñac, Orrego cerró el jueves una caminata por la peatonal donde advirtió: "El domingo hay que salir a ganar, no venimos solo a participar sino a ganar".

La tercera coalición que propone listas en la provincia es el Frente San Juan Primero, liderado por el partido ADN y compuesto por el Partido Socialista y partidos departamentales, que lleva como candidato a gobernador a Martín Turcuman, quien tuvo esa misma candidatura en 2015 por Cambiemos.

Los otros partidos son Dignidad Ciudadana; Nueva Dirigencia; Cruzada Renovadora; Nueva Izquierda y del Trabajo y del Pueblo.

Además de la fórmula de gobernador y vice, hoy se elegirán 19 intendentes departamentales, 17 diputados proporcionales, 19 diputados departamentales y 131 concejales que se reparten en los 19 departamentos de la provincia.

Para los comicios están habilitados a sufragar 557.166 ciudadanos, que tendrán a disposición 1662 mesas receptoras de votos en 210 escuelas distribuidas en 145 circuitos y 19 secciones electorales.