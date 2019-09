Cuadernos: excarcelan al empresario Oscar Thomas, ex director de Yacyretá

Thomas cumplía arresto domiciliario y fue detenido en la causa meses atrás, luego de estar prófugo varias semanas.

"No se verifica en este supuesto, la concurrencia de indicadores de riesgos con suficiente entidad como para sostener que la restricción personal impuesta a Thomas -actualmente cumplida bajo la modalidad de arresto domiciliario- sea la única alternativa viable a los fines de garantizar la concreción del derecho, valorándose la carencia de antecedentes penales computables", evaluaron los camaristas.

También, aseguraron que "ha dado debido cumplimiento a todas las pautas impuestas en el marco del arresto domiciliario que le fuera otorgado en autos, demostrando con ello apego por parte del nombrado a las reglas aplicadas respecto a su sujeción al proceso".

De esta forma, el Tribunal, con la firma de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, ordenó bajo ciertas condiciones disponer de su libertad.

ADEMÁS:

Alberto Fernández: "Vamos a integrar Buenos Aires al resto del país"

La Justicia de EEUU suspendió el juicio por la expropiación de YPF

En ese sentido, los magistrados le encomendaron al juez Claudio Bonadio que imponga una caución real, la obligación de presentarse periódicamente ante el Tribunal, no ausentarse sin previo aviso de su domicilio por más de 48 horas, retener su el "pasaporte y librar orden expresa de prohibición de salir del país con comunicación a las autoridades correspondientes".

Semanas atrás, Bonadio dio por comprobados los dichos de 31 "arrepentidos" en la llamada "causa de los cuadernos".

En ese sentido, valoró los aportes "sustanciales" para detectar esa "estructura delictiva", en referencia a la presunta asociación ilícita destinada a montar un sistema de pagos ilegales por parte de empresarios a funcionarios del gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner.

Por lo pronto, en la causa ya hay más de 150 personas procesadas, estando sólo detenidos el ex ministro Julio De Vido, Roberto Baratta y los empresarios Gerardo Ferreyra (prisión domiciliaria), Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Thomas es uno de los pocos imputados del caso cuadernos que aún no había sido excarcelado: los otros son el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, su ex número dos Roberto Baratta y el empresario Gerardo Ferreyra que se encuentra bajo arresto domiciliario.