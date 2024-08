Dalma le respondió a Adorni por ningunear a Maradona en el Día del Zurdo

La situación se dio durante la conferencia de prensa diaria de Adorni, en la que saludó a Lionel Messi, Ángel Di María, Emanuel Ginobili, Sergio “Maravilla” Martínez, Guillermo Vilas, y a músicos como Gustavo Cerati y Charly García, a quienes definió como “grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina”. El ninguneo del vocero no terminó allí, ya que cuando le mencionaron a Maradona dijo: “Ah, sí. También era zurdo”.

Ante estos dichos del funcionario de Milei, Dalma Maradona hizo su descargo en un programa de streaming: “No sé a qué va con esto, es un muppet”. Además aclaró: “Te guste o no, la Argentina es conocida gracias a la persona que vos creés que no conocés o te hacés el boludo al decir que no la conocés. Deportivamente, te guste o no, salió campeón con la Argentina”. Por último, calificó a Adorni como “una persona que repite lo que tiene que decir, que ni siquiera tiene pensamiento propio”.

Día del Zurdo: por qué se celebra cada 13 de agosto

Cada 13 de agosto se conmemora el Día Internacional del Zurdo y la fecha tiene sus orígenes en la iniciativa de dos organizaciones mundiales: Lefthanders International, Inc. y The Left-Handers Club, que trabajan por la inclusión de las personas que tienen más facilidades con la mano izquierda.

El 13 de agosto de 1975, el militar estadounidense Dean R. Campbell decidió fundar Lefthanders International, Inc., con el objetivo e incluir a las personas zurdas y al año siguiente propuso el Día del Zurdo, que tuvo continuidad y actualmente sigue celebrándose en todo el mundo.

Otro hecho que refuerza la creación de esta fecha particular, se sitúa en el año 1990, cuando se creó el The Left-Handers Club (nombre que podría traducirse como El Club de los Zurdos), agrupación que tiene entre sus objetivos el informar a sus miembros acerca de las novedades que surge para este grupo poblacional. Esta entidad también se atribuye la creación de esta fecha tan especial.