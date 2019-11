Mediante la resolución 785/2019, publicada este viernes en el Boletín Oficial con las firmas de Mauricio Macri, Marcos Peña y Carolina Stanley, se anuló el decreto 3158/2019 que se había hecho pública por el mismo medio el miércoles con la rúbrica de Rubinstein.

Aunque rápidamente en el oficialismo dejaron ver el desacuerdo de Mauricio Macri con dicha publicación, que el secretario de Salud se había “cortado solo”, POPULAR pudo saber que el funcionario en cuestión arribó a Casa Rosada el pasado martes a las 16 y estuvo reunido en el primer piso donde se encuentra el sector presidencial.

“No estuvo con Macri”, dijo ayer un colaborador del Presidente. Aunque cerca de Marcos Peña niegan que se haya reunido con el ahora cuestionado secretario, no quedan muchos funcionarios de peso en el primer piso con el que pudo haberse encontrado.

Las dudas, con todo, refieren a qué fue a negociar Rubinstein horas antes que se publicara en el Boletín Oficial el protocolo para los médicos de los hospitales lleven adelante procedimientos de aborto no punible, es decir, las excepciones previstas en el Código Penal ya sea cuando una menor haya sido violada o cuando haya riesgo de vida de la madre.

Después de idas y vueltas en torno a la continuidad de Rubinstein, este jueves cerca de Carolina Stanley, su superior en el cargo y quien desde un principio desestimó la resolución, decían que “eso lo puede saber solo él”. Es que el funcionario perdió todo respaldo político de la Casa Rosada y solo cuenta con apoyos de dirigentes radicales, como Ernesto Sanz, y legisladores del centenario partido.

Esta noche fuentes oficiales sostenían que era muy posible que el funcionario, sin respaldo político, abandonara su cargo en las próximas horas. Este jueves a la tarde, cerca de Rubinstein decían que “por ahora sigue, mañana (por este viernes) se verá”. A 10 días del cambio de administración en el Ejecutivo, se esperaba que continuara en funciones. Pero la escalada de la polémica ha terminado de desgastando su figura.

Antes del gabinete del jueves, la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, sostuvo a la prensa acreditada que "el protocolo (sobre el aborto no punible) va a ser derogado porque fue una decisión inconsulta" del secretario Rubinstein, y desde el gobierno confirmaron que esa resolución "saldrá publicada mañana" en el Boletín Oficial.

Tras el gabinete, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, que ofició de único vocero, aseguró que se revocará la iniciativa porque "se trató de una decisión sobre un tema sensible que no fue consultada".

A primeras horas de la mañana de ayer, con todo, el futuro del protocolo de interrupción legal del embarazo (ILE) parecía incierto. A pocas horas de ser publicado en el Boletín Oficial, el presidente Mauricio Macri manifestó su voluntad de darlo de baja. Si bien esto parecía inminente, ayer no se oficializó la iniciativa. La revocación no tardará en llegar: se publicará este viernes, ya que según Finocchiaro, “se trató de una decisión sobre un tema sensible que no fue consultada”.

“Voy a ser muy claro. La resolución se va a revocar. Seguramente, la decisión saldrá publicada mañana (por hoy) en el Boletín Oficial”, aseguró el titular de la cartera educativa. El funcionario nacional aseguró que la anulación no es “un juicio de valor” sobre el protocolo “ni sobre la persona de Adolfo Rubinstein”.

Al cierre de esta edición, en la Secretaría Legal y Técnica sostenían que aún no había llegado el decreto de “derogación” del protocolo publicado el último martes aunque podría “llegar desde otra área”. Desde Desarrollo Social, no obstante, confirmaron que la norma será anulada hoy mismo.