Desde las 11 marcharán por la libertad de los presos kirchneristas

La manifestación, que se realizará a partir de las 11.30, fue convocada por diferentes dirigentes del kirchnerismo que se encuentran detenidos, quienes a través de las redes sociales difundieron videos y mensajes de audio llamando a participar de la movilización.

Si bien en un principio se había analizado hacer la marcha al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, como en 2017, pero finalmente los organizadores decidieron protestar frente al edificio judicial del barrio porteño de Retiro.

ADEMÁS:

Entre los principales convocantes se ubican el ex vicepresidente Amado Boudou, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vidoy la líder de la Tupac Amaru Milagro Sala, quienes realizaron un video casero desde sus lugares de detención. Por su parte, Milagro Sala manifestó: "El 28 de noviembre todos a Comodoro Py para volver a recuperar la democracia y para que los presos políticos dejen de ser perseguidos por no pensar lo mismo que este gobierno de turno, que lo único que hizo fue una política nefasta para perjudicar a los argentinos".

En tanto, Boudou llamó a "terminar con la arbitrariedad y la ilegalidad de las detenciones y de las condenas", al considerar que es "un problema colectivo". "No puede haber una Patria con este estado de cosas. Así que quiero acompañarlos a la convocatoria para el jueves 28. Desde Ezeiza, fuerte y en paz, Amado", señaló el ex vicepresidente en un audio.

En sintonía, De Vido pidió marchar "contra los fallos vergonzosos guionados por el Grupo Clarín", que lidera una "persecución mediática y judicial" en contra de los detenidos ex funcionarios del kirchnerismo.