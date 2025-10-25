Política |

Diluvia en el AMBA, se inundó la Avenida General Paz y hay alerta naranja por tormentas

Durante la madrugada cayeron más de 100 milímetros, lo que provocó inundaciones en la autopista urbana, barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. También hay cortes de luz. Cómo seguirá el clima.

Este sábado se presenta con mal clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Allí, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja por tormentas y amarilla por vientos fuertes. El inicio del fin de semana tendrá marcas térmicas de entre 15 y 21 grados, y se esperan mejoras en el tiempo hacia la tarde.

Durante la madrugada cayeron más de 100 milímetros, lo que provocó inundaciones en la Ciudad, el Conurbano y distintos tramos de la Avenida General Paz. Las lluvias provocaron también cortes de luz en CABA: los barrios más afectados son Flores, Floresta, Parque Avellaneda, Villa General Mitre y Villa Santa Rita.

Según el reporte del organismo oficial, las condiciones climáticas cambiarán durante el domingo en el AMBA. Sin lluvias ni tormentas, el cielo estará algo nublado durante gran parte del día y temperaturas oscilarán entre los diez y 23 grados. El lunes continuará el buen tiempo durante toda la jornada, con marcas térmicas de entre 11 y 16 grados.

ssstwitter.com_1761392125466

Alerta meteorológico por tormentas y granizo: las provincias afectadas

El SMN emitió este sábado una alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas de viento que rige para zonas de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En zonas con alerta naranja, se espera que “el norte de Córdoba, Santiago del Estero, norte de Santa Fe, Chaco, Corrientes y norte de Entre Ríos sean afectados por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas mayores a los 100 km/h".

diluvioalerta
El mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

El organismo oficial indicó que “el sur de Entre Ríos, sudeste de Santa Fe y este de Buenos Aires serán afectados por tormentas con lluvias intensas, que podrían dar lugar a valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm”.

Las recomendaciones del SMN por tortemtnas fuertes

  1. No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  2. Evitá actividades al aire libre.
  3. No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  4. Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
  5. Estate atento ante la posible caída de granizo.
  6. Informate por las autoridades.
  7. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados