Diputados aprobó la Reforma de la ley Penal Juvenil

Los legisladores avalaron por amplia mayoría esta iniciativa que contempla penas para jóvenes de entre 14 y 18 años
La Cámara de Diputados aprobó esta tarde la Reforma de la ley Penal juvenil que establece la aplicación de penas de reclusión a adolescentes de entre 14 y 18 años cuando sean imputados por delitos previstos en el Código Penal o en leyes penales especiales, vigentes o futuras.
La iniciativa obtuvo 149 votos positivos, 100 negativos, y no se registraron abstenciones
El régimen prevé que las penas privativas de libertad puedan cumplirse en el domicilio, en institutos abiertos, en institutos especializados de detención o en sectores separados dentro de establecimientos penitenciarios. El plazo máximo de prisión se estableció en 15 años.
