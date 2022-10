Donda defendió el manual para periodistas en Qatar: "No es una boludez"

“Es una guía de recomendaciones sobre cómo construimos una comunicación más inclusiva en el fútbol”, dijo en declaraciones a Urbana Play. Entre distintos puntos, el documento de 20 páginas aconseja no repetir “escenas violentas” como “patadas” y no llamar “negro” a un jugador “afrodescendiente” o utilizar este vocablo para adjetivar de manera negativa, como en expresiones como “mercado negro”.

“Las recomendaciones no dejan de ser eso, recomendaciones”, afirmó Donda. “Lo que hace el INADI es recomendar, si no te gusta, no se toma”, agregó. En ese sentido, sostuvo que “la mejor forma de combatir la discriminación, racismo, xenofobia es previniendo, cambiando parámetros culturales”.

“Entiendo el folklore del fútbol, pero hay que separar el folklore de los violentos. La guía no es para la gente que va a la cancha, es para comunicadores”, añadió, y reconoció que “cuesta un montón modificar costumbres populares”.

Embed

En el manual, el INADI recomienda no usar canciones como “Brasil decime qué se siente, tener en casa a tu papá” ya que sería “un canto agravante que los hinchas les recuerden a los fanáticos rivales su ‘paternidad’ en términos de resultados deportivos”.

En términos de discriminación, pide que los periodistas no utilicen expresiones como “está más pendiente de la peluquería que de entrenar” o “así de gordo no puede saltar ni correr” y solicita “promover enfoques respetuosos de las diversidades corporales y evitar burlas y estigmatizaciones” sobre el aspecto físico.

Manual-INADI-recomendacion.jpg Una de las sugerencias de manual para periodistas que vayan a cubrir el Mundial de Qatar.

También pide que los periodistas no tilden de “autistas” a los árbitros, una expresión que rara vez se escuchó en alguna transmisión de televisión o radio, con la idea de no realizar “comentarios patologizantes o que incluyan categorías de salud mental como descalificación”.

“Recomendamos no avalar ni promover situaciones de violencia sobre árbitros/as, asistentes y cuerpos técnicos de los equipos”, menciona el organismo en lo que se relaciona a lo que ocurre en el interior del campo de juego. Y continúa: “Del mismo modo, evitar la difusión de imágenes violentas en las tribunas tales como patadas, disturbios, banderas o invasiones al campo de juego”.

En cuanto al apartado de género y diversidad sexual, se pide evitar expresiones como “hoy se espera ver un equipo de hombres, bien plantado, que demuestre su hombría” ya que son estereotipos “basados en atributos preconcebidos de las masculinidades”.