Duhalde visitó ayer al presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, y explicó que fue a verlo "por el precio de los alimentos, que en la Argentina es un escándalo".

Precisó que su objetivo "es ayudar al Gobierno" y planteó que esto "hay que hacerlo rápidamente", porque urge "bajar el precio de los alimentos".

"Alberto (Fernández) me chatea. Hay que poner el hombro porque la situación no es fácil, pero hemos pasado peores. Vamos a salir", vaticinó.

El ex presidente insistió con que "la Argentina está condenada al éxito", que tiene "mucho potencial" para ello, pero que "falta que los dirigentes que lo entiendan", aunque dejó claro que tiene "mucha esperanza".

"Me reuní con Paula Español (secretaria de Comercio Interior), pero está tan ocupada que voy a ocuparme yo. Todavía están armando equipos. No es solo que los más pobres no tienen para comer; la clase media está afectada, sacan a sus hijos de las escuelas privadas, dejan la obra social".

Sobre la reunión con el presidente Fernández, aclaró que habló con el jefe del Estado sobre el tema del precio de los alimentos y que le propuso "intentar que los alimentos se vendan por peso o a granel".

"Le llevé la propuesta y voy a viajar por mi cuenta a Europa a ver cómo funciona", adelantó.

Consultado sobre si en la Argentina hay presos políticos, el ex mandatario fue tajante: "No quiero discutir estupideces, no hay que perder tiempo en esa discusión".