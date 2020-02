El Gobierno anunciará un aumento a las jubilaciones y pensiones

Pese a idas y vueltas en torno a la confirmación del acto, anoche se confirmó que hoy que esta tarde en Casa Rosada se llevará a cabo la conferencia de prensa.

Los encargados del anuncio serian el titular de la Anses, Alejandro Vanoli y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. No estaba contemplado que participaran del mismo ni el presidente Alberto Fernández ni el jefe de gabinete, Santiago Cafiero.

La fórmula de movilidad suspendida en diciembre pasado por las leyes de emergencia preveía para marzo una suba del 11,56% para los haberes jubilatorios. Ahora el nuevo aumento será fijado por un decreto firmado por el presidente, que se publicará en el Boletín Oficial en los próximos días. Anoche el presidente se reunió con la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, en las oficinas de planta baja del palacio gubernamental.

Si podría ser girado en las próximas horas al Congreso una propuesta del Ejecutivo para definir una nueva movilidad jubilatoria.

De acuerdo a lo trascendió en medio de un marcado hermetismo, el aumento que se anunciaría en las próximas horas sería de poco más del 11% para los haberes mínimos mientras que en las jubilaciones más altas rondaría el 4% (no se descarta que para este segmento se apliquen sumas fijas).

ADEMÁS:

Fernández entregó el DNI 9000 rectificado por la Ley de Identidad de Género

Cristina volvió a cruzar al FMI: "Los argentinos sabemos leer"

La estrategia de achatar la pirámide de jubilaciones -es decir, que los beneficios más altos cobren menos aumento que los mas bajos- se confirmaría durante el anuncio de hoy.

En el Ejecutivo esperaban con ansias los datos de inflación: la suba del 2,3% anunciada ayer por el Indec serviría para ultimar detalles de los incrementos que incluirán los ajustes correspondientes a los beneficiarios de la AUH y las asignaciones familiares, prestaciones no contributivas y pensiones adulto mayor (PUAM).

En este sentido, pasadas las 17 de ayer ingresaron por explanada Rivadavia el ministro de Trabajo, Claudio Moroni y el titular del Anses, Vanoli, y estuvieron poco más de una hora con Cafiero en su despacho del primer piso con vistas a darle la última puntada a los anuncios previsionales.

Un rato antes, en un reportaje concedido a radio Rivadavia desde su despacho, el jefe de Estado dijo que va a cumplir "lo prometido" respecto a a las jubilaciones y que "cuando se conozcan los aumentos para los jubilados en marzo van a ver que van a cobrar más que con la fórmula anterior".

A la salida de su almuerzo con Fernández, el cotitular de la CGT, Héctor Daer, expresó su cautela respecto a las próximas negociaciones paritarias para colaborar en la lucha contra la inflación y lo que espera en cuanto al tema previsional.

"La preocupación es que el sistema jubilatorio sea sustentable y que los jubilados no pierdan mas ingresos sobre todos lo que están mas desprotegidos", opinó sobre el tema y respecto a las paritarias, indicó que "la moderación no tiene que ver con perder, pero si baja la inflación podemos incrementar poder adquisitivo", aunque no confirmó la continuidad de las cláusulas de revisión en las negociaciones colectivas de este 2020.