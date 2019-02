El resto de los llamados a indagatoria están también vinculados a la causa de los cuadernos, salvo uno que está relacionado con el expediente en el que se investigan supuestas irregularidades en la importación de Gas Natural Licuado durante el gobierno kirchnerista.

La última citación dispuesta por Bonadio es la de los aviones presidenciales: allí ex pilotos presidenciales declararon que durante el kirchnerismo fueron utilizados para transportar diarios y muebles desde Buenos Aires hacia Santa Cruz.

ADEMÁS:

Las otras seis causas son: subsidios a colectivos, corredores viales, cohecho en ferrocarriles, la propia causa de los cuadernos, obras viales y una vinculada con informes encontrados en la casa de la ex presidenta en Río Gallegos.

Las indagatorias fueron programadas con diferencia de hasta media hora aunque se estima que la defensa de la ex presidenta, a cargo de Carlos Beraldi, presentará un escrito por cada una y que la ex mandataria no responderá preguntas.

Advertencia

Mientras tanto, uno de los abogados de Cristina Kirchner advirtió ayer que si la ex presidenta va presa ‘el pueblo saldrá a la calle’ y ‘correrán ríos de sangre’.

Las estruendosas declaraciones fueron hechas por Gregorio Dalbón, uno de los defensores de la ex mandataria y actual senadora, luego de que este lunes quedara aplazado el comienzo del juicio por corrupción en la obra pública, que estaba previsto para el 26 de febrero.

Entrevistado en un programa de radio de la agencia de noticias Sputnik, Dalbon comparó la situación judicial de Fernández de Kirchner con la que que atraviesa el ex presidente de Brasil, Lula Da Silva (preso desde el año pasado): ‘Es peligroso lo que pasó allá con Dilma, con Temer. Los argentinos somos diferentes en ese sentido. Si hay algo arbitrario e ilegal que puedan llegar a hacer con el candidato de la oposición, que no creo que suceda, el pueblo saldrá a la calle y correrán, sin lugar a dudas, ríos de sangre, porque el argentino no es una persona sumisa’.En ese sentido, habló de un contexto de ‘derechización regional’ y de una puja entre dos modelos de país, uno en el que ‘los pobres no tienen trabajo’ y otro, ‘más inclusivo, que estaba desendeudado, donde la gente podía tener trabajo y jubilaciones dignas’.

El abogado, además, opinó que para los argentinos ‘no es prioridad el juicio de Cristina, sino pagar la luz, el agua y llegar a fin de mes’ y que ‘no le creen’ a la Justicia en las causas vinculadas a la ex presidenta.