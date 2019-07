La senadora de Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, viajó hace pocos días a Cuba para visitar a Florencia, quien está en La Habana desde el pasado 7 de marzo realizando un tratamiento.

Ayer, su ex pareja, Camilo Vaca Narvaja dio detalles sobre el estado de salud y habló sobre una fuerte depresión. “La verdad es que no está bien. Está con el linfedema y un cuadro de estrés postraumático con depresión muy fuerte", dijo en diálogo Radio AM 990.

Además, explicó que tiene "un cuadro complejo que requiere un tratamiento integral, con mucho acompañamiento psicológico y psiquiátrico", y aseguró que las principales causas de los problemas de salud de Florencia se deben a "la persecución judicial y mediática".

ADEMÁS:

Macri confirmó que Argentina y Brasil trabajan para cerrar un tratado de libre comercio con Estados Unidos

Elecciones 2019: las boletas presidenciales no podrán tener referencias al aborto

En este marco, Vaca Narvaja criticó y responsabilizó al Gobierno. "Yo creo que el Gobierno pasó un límite con Florencia. Una cosa es que la ataquen a Cristina o a Máximo, que tomaron una visión y una vocación política. Pero Flor, más allá de su militancia feminista, su compromiso y sensibilidad social, lejos está de tener esa vocación política", añadió.

El TOF n°5 será el que juzgue a la hija de la ex presidenta, acusada de lavado de dinero en el expediente que está relacionado al de Vialidad, hoy en pleno proceso. Más allá de esto, los jueces aún no fijaron la fecha para el inicio del juicio oral.