"Siempre hemos tenido abiertas las puertas para el espacio de Sergio Massa. Todo este tiempo he hablado con él y lo he inducido a pensar la posibilidad de estar juntos. Esa decisión está en Sergio, no está en mi”, dijo en diálogo con radio Continental.

"Podría ser la cabeza de la lista de diputados, pero siempre lo escuché decir que él no quiere volver al Parlamento. Es alguien de un enorme valor, no necesariamente tiene que ser un cargo electivo”, dijo y agregó: "Nuestra vocación es pública y notoria, ahora, que él participe es una decisión personal y de su espacio”.

Fernández también se refirió al espacio peronista no K, Alternativa Federal, y consideró que están “confundidos”. “Hace unos días dijeron que iban a ir a unas PASO, y luego no quedó muy claro, así que no sé qué harán ellos”, sostuvo.

Tras sus dichos sobre el aborto, el ex jefe de Gabinete reiteró que “es un tema de salud pública” que “divide a la sociedad” y repitió que su posición es “despenalizar, como primer paso”, y la presencia del Estado en el tema, tras lo cual celebró que se debata sobre la cuestión.

Por otra parte, admitió que mantuvo conversaciones con el economista Guillermo Nielsen para consultarle sobre el nivel de deuda que que tiene la Argentina y negó haber tenido contacto con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI).