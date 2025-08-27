Guillermo Francos brinda el informe de gestión en Diputados

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defiende este mediodía en la Cámara de Diputados la marcha de la gestión y al refutar a la oposición remarcó "no hay gobierno menos cruel que el que baja la pobreza y pone en movimiento la economía”.

Al brindar un informe de gestión en la Cámara baja, el ministro coordinador comenzó su exposición detallando los logros económicos y al respecto señaló que “la premisa del déficit cero” ha “sentado las bases de un verdadero cambio de paradigma”.

Ahora se somete a los cuestionamientos de los diputados.

