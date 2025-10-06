Javier Milei cantó con su banda, evitó hablar de Espert y mandó un mensaje al kirchnerismo

Milei subió al escenario rodeado por los integrantes de "La Banda Presidencial" y encabezó el recital. “Escuchaste, kirchnerista, pudiste ganar un round pero todavía no ganaste la batalla, y mucho menos la guerra”, advirtió el líder de La Libertad Avanza, que evitó hablar del escándalo que tiene como protagonista a Espert.

“Quiero darle las gracias al triángulo de hierro, a Karina Milei y a Santiago Caputo. También a los partidos de La Libertad Avanza y de las alianzas presentes. A los jóvenes de todo el país, a la agrupación de La Púrpura y a las Fuerzas del Cielo”, añadió y, luego, arengó al público con el cántico “Cristina tobillera”, en referencia a la prisión domiciliaria que la expresidenta cumple por la causa Vialidad.

Embed

Durante el show se emitió un spot de reversión de Star Wars donde se lo pudo ver a Milei en un enfrentamiento con la mayoría de los medios de comunicación, Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En otro momento de su presentación, Milei hizo una fuerte defensa de Israel en medio del conflicto en la Franja de Gaza, al advertir que ese país es el “bastión de Occidente”. También pidió por los rehenes en Gaza, entre los que hay “cuatro argentinos”, y le brindó apoyo al matrimonio argentino que fue agredido junto a sus hijos por motivos antisemitas, en un hecho por el que, dijo, “tomaron actas de manera inmediata” los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich, entre otros funcionarios.

Milei y "La Banda Presidencial" interpretaron Panic Show (La Renga), Demoliendo Hoteles (Charly García), El Rock del Gato (Los Ratones Paranoicos), Blues del equipaje (La Missisipi), No me arrepiento de este amor (Ataque 77), Dame Fuego (Sandro), Hava Nagila (canción popular judía), Libre (Nino Bravo) y Tu vicio (Charly García).

arenamilei1

En la previa del recital se registraron algunos incidentes entre militantes libertarios, la mayoría de ellos vestidos de violeta, y manifestantes opositores, identificados con el Movimiento Territorial de Liberación (MTL). También se vivieron momentos de tensión sobre la avenida Corrientes entre opositores y efectivos policiales.

Después del show y un cambio de indumentaria, Milei tendrá a su cargo los detalles de su nuevo libro.

Las actividades estarán divididas por la disertación del conferencista Agustín Laje y, al igual que en el evento del Luna Park en 2024, el vocero presidencial, Manuel Adorni, oficiará de presentador. Ayer, Milei ensayó en la quinta de Olivos junto con los integrantes de su grupo el set de canciones que interpretará este lunes.

A través de su cuenta de X, el mandatario citó un posteo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien presenció el ensayo: “VENÍ PROBÁ LA BANDA… VLLC!”, sentenció junto a una imagen en la que se lo ve rodeado de funcionarios y legisladores que lo acompañarán en el escenario.

Embed Presenciando el ensayo de La Banda Presidencial (@b_presidencial) para mañana! Las letras están espectaculares y habrá sorpresas!

VLLC! pic.twitter.com/hPtGldotQQ — Fede Sturzenegger (@fedesturze) October 5, 2025

El libertario trabajó en una hoja de canciones elegidas por su “mensaje político” que interpretará en la previa a la presentación de su nueva obra, y aspira a poder cerrar el mini concierto junto a los miembros de su Gabinete.

La “banda presidencial” que tiene una cuenta de X, está integrada por el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch a cargo de la batería, y su hermano Joaquín, en la primera guitarra, mientras que además se lo vio a Marcelo Duclós, el biógrafo de Milei, a cargo del bajo, y a la legisladora Lilia Lemoine en uno de los micrófonos.