Javier Milei ya está en Mar del Plata y retoma sus recorridas por el país

Según informó La Libertad Avanza (LLA), Milei llegó a Mar del Plata y el contacto está previsto en la intersección de Güemes y Avellaneda. Allí, volverá a desplegar la mística de campaña con megáfono en mano, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el objetivo de agradecer el acompañamiento recibido en las últimas elecciones y compartir “los avances del proceso de transformación que impulsa el Gobierno”.

La actividad se enmarca en el "Tour de la Gratitud", una recorrida federal pensada para reforzar el vínculo con la ciudadanía y consolidar la estructura territorial de LLA, en un contexto atravesado por el impulso de reformas clave y con la mirada puesta en el proyecto reeleccionista de 2027.

ssstwitter.com_1769473580507

Presente en el "Derecha Fest"

El martes, la agenda continuará en el Horizonte Club de Playa, un complejo ubicado sobre la avenida Martínez de Hoz al 6230, donde se realizará una nueva edición de la Derecha Fest. Será la segunda vez que Milei cierre este evento, que en esta oportunidad tendrá entrada gratuita y aspira a convocar a miles de personas en plena temporada de verano.

El Presidente compartirá escenario con exponentes de la denominada “batalla cultural” como Agustín Laje y Nicolás Márquez, además de la diputada Lilia Lemoine, su par Sergio “Tronco” Figliuolo y el senador bonaerense Guillermo Montenegro, exintendente de General Pueyrredon. Entre los asistentes estarán también el ministro del Interior, Diego Santilli, y Sebastián Pareja, titular de LLA en la provincia, quienes acompañarán al mandatario en una caminata previa por la ciudad.

El festival, que ya va por su quinta edición, comenzó en 2024 bajo el nombre “Viva la Derecha Fest” y tuvo pasos por Buenos Aires, Montevideo y Córdoba. En su última versión, realizada en octubre pasado en el Auditorio Belgrano, participaron figuras del oficialismo como Patricia Bullrich y Lemoine. La organización corre por cuenta de la editorial Hojas del Sur -que publicó los últimos libros del Presidente- y la consultora Arcano Strategy Group.

En paralelo a la visita a la costa atlántica, la mesa política que coordina el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunió este lunes por la mañana para aceitar los mecanismos de negociación en el Congreso con miras a aprobar la reforma laboral y otros proyectos incluidos en el temario de sesiones extraordinarias.

La estrategia territorial del oficialismo no se agotará en Mar del Plata. En Casa Rosada ya planifican un desembarco en el interior del país para mediados de febrero, con Mendoza como prioridad, donde Milei podría mostrarse junto a Martín Menem y Karina Milei para apuntalar acuerdos con el PRO y el gobernador Alfredo Cornejo. El itinerario tentativo incluye también Entre Ríos, gobernada por Rogelio Frigerio, y una parada más compleja en Jujuy, distrito conducido por Carlos Sadir, integrante del bloque Provincias Unidas.-