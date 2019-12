La primera protesta contra Alberto Fernández la hizo Raúl Castells

La manifestación se realizó en el cruce con la calle Moreno, frente a la cartera que ahora conduce Daniel Arroyo y luego se trasladaron hasta la esquina de Diagonal Sur y Moreno, en reclamo por trabajo y asistencia.

Referentes de la Organización Clasista Revolucionaria remarcaron que lograron reunirse con autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, pero se trató de un diálogo "muy pobre".

"Las reuniones están, pero lo que necesitamos no es dialogar. Necesitamos alimentos para los comedores antes de fin de año. Estamos reclamando cosas muy elementales", indicó uno de los delegados de la OCR.

En tanto, el líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Raúl Castells, que reapareció en la escena pública este jueves en el corte de 9 de Julio, subrayó: "El criterio no es provocar, pero estamos a 12 días de la Nochebuena y la grieta es entre los que tienen y los que no tienen para comer".

En ese sentido, exigió "aumento de jubilaciones, Asignación Universal por Hijo, planes sociales y bolsones de alimentos".

En declaraciones a la prensa, los manifestantes se quejaron de que, hasta el momento, "todo ha sido anuncios" de parte de los funcionarios de Alberto Fernández.

"Necesitamos cosas concretas. No tenemos nada, ni bono, ni aumento, ni siquiera un bolsón con pan dulce para las Fiestas", reclamaron. Y añadieron: "El pedido puntual es el trabajo para no tener que seguir con movilizaciones por un pan dulce. No es que no queremos esperar o no tenemos paciencia, pero no tenemos nada para la Navidad".

El pasado miércoles, el panorama de la conflictividad social para Alberto Fernández había sido inaugurado con el corte de vías que realizaron ex empleados ferroviarios en la Estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, lo que perjudicó a cientos de miles de usuarios del tren Roca que se vieron afectados por la medida de fuerza.