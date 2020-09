Si bien fuentes de la Casación aseguran que con esta decisión empresario podría dejar el penal de Ezeiza para cumplir un arresto en su domicilio, del Tribunal Oral Federal 4 aseguran que sin el pago de la fianza impuesta (386 millones de pesos) el empresario no puede acceder ese beneficio.

Fuentes de la investigación aseguran que en el día de hoy podría haber un pronunciamiento del Tribunal 4 sobre si Lázaro Báez puede dejar la cárcel para ir a su casa sin pagar la fianza o debiéndola pagar.

Lázaro Báez está detenido desde abril de 2016 y la decisión de otorgar el arresto domiciliario es porque se vencieron los plazos de la prisión preventiva, para lo cual hay un tiempo máximo legal de 3 años, sumado a que no tiene ninguna condena por el momento.

Hace unas semanas el fiscal de juicio, Abel Córdoba, pidió para el empresario una condena de 12 años de prisión por lavado de dinero, en el marco de la causa conocida como la ruta del dinero, en tanto que las otras dos causas todavía no tiene fecha de inicio del juicio.

La otra buena noticia para Lázaro Báez es que juez de Lomas de Zamora lo aceptó como querellante en la causa de espionaje ilegal por parte de la AFI, en tiempos del gobierno de Marcri.

El magistrado aceptó el pedido del dueño de Austral Construcciones al recordar que “su nombre surge del archivo emergente del celular oportunamente incautado perteneciente al imputado Leandro Araque”, uno de los ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) investigado en el caso.

La defensa de Báez pidió ser querellante en la causa por presunto espionaje ilegal que se investiga en Lomas de Zamora al sostener que el dueño de Austral Construcciones fue una de las víctimas de las maniobras: “un perjuicio real y tangible".

Báez “ha sido víctima de un espionaje ilegal y paraestatal, de la interrupción ilegal de sus comunicaciones de personales, de la violación al derecho a la confidencialidad de sus conversaciones con todos sus abogados particulares por parte de quienes hoy se encuentran imputados y/o procesados”, agregaron al reclamar se tenidos como querellantes .

En la causa están imputados los ex directores de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ex funcionarios y ex agentes de inteligencia.

Todos fueron convocados a una ampliación de sus declaraciones indagatorias desde esta semana.