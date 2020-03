Sabbatella, que fue juzgado por su labor al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), no podrá ejercer cargos públicos por un año.

La sentencia lleva la firma del juez federal Ariel Lijo, quien rechazó los planteos de nulidad realizados durante el juicio oral y aclaró que el jueves se conocerán los fundamentos de la decisión.

Además, el magistrado absolvió a los restantes 9 acusados y resaltó el valor del juicio oral realizado en los tribunales de Comodoro Py.

Los acusados absueltos son Claudio Schifer, Ignacio Saavedra, Néstor Avalle, Eduardo Rinessi, Guillermo Pérez Vacchini, Sergio Zurano y Lorena Di Filippo. Antes de la lectura de la sentencia, Martín Sabbatella pronunció unas últimas palabras en las que ratificó su inocencia.

"Este caso es todo un gran disparate, solo explicado en el gran problema que tenemos como democracia que es el daño que le hacen los grupos hegomónicos mediáticos y la complicidad de esos grupos con parte el poder judicial. Este juicio oral ha servido para que quede claro. Acá se busco una medida disciplinadora y que demuestre que ellos están afuera de la ley", afirmó.

Y concluyó: "Si me acusa de algún delito, creo que no es cierto, el delito no existe. Ahora si se me acusa de ser parte de un proyecto político, de tener un ideas, principios y valores, de trabajar para cumplir la ley, de creer en una democracia de todos y todos, de ser un militante político es absolutamente cierto y estoy plenamente orgulloso".