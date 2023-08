Mauricio Macri cuestionó el apoyo de Vidal a Larreta: "Ha desdibujado su perfil"

“No lo veo como una sorpresa, dada la relación de tanto tiempo que tienen Larreta y Vidal, que se apoyen recíprocamente. Pero también lo escuché a Ritondo. Tiene razón en estar desilusionado. Lo mejor en la vida es hacer lo que uno dice. Y, lamentablemente, siento que María Eugenia ha tomado varias decisiones sucesivas en las cuales ha desdibujado su perfil”, expresó Macri durante una recorrida en San Nicolás.

Macri-Vidal.mp4 La palabra de Mauricio Macri en referencia al respaldo de María Eugenia Vidal al Horacio Rodríguez Larreta.

Por su parte, el precandidato a diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Cristian Ritondo se mostró sorprendido, desilusionado y "en desacuerdo" con la decisión de la diputada nacional María Eugenia Vidal de respaldar públicamente la precandidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta en la interna del espacio político que comparten.

"Me sorprendió y, en parte, me desilusionó. Le he expresado personalmente que estoy muy en desacuerdo con esa decisión. He trabajado con ella en batallas importantes en la provincia de Buenos Aires, pero estoy convencido que hoy la persona con carácter para liderar esas batallas es Patricia Bullrich", expresó Ritondo, quien fue ministro de Seguridad durante la gestión de Vidal al frente de la gobernación bonaerense (2015-2019).

macri-vidal.jpg Mauricio Macri fue duro con María Eugenia Vidal.

En declaraciones a radio Continental, el presidente del bloque de diputados del PRO en el Congreso Nacional afirmó que la gran mayoría de los dirigentes que acompañaron a Vidal como gobernadora de Buenos Aires avalan la precandidatura de Bullrich, que competirá con Rodríguez Larreta en las PASO presidenciales de Juntos por el Cambio el 13 de agosto próximo.

Además, Ritondo aseguró que no tiene dudas acerca que el expresidente Mauricio Macri considera que "el cambio nítido y profundo" en el PRO "lo representa Bullrich".

El respaldo de Vidal a Larreta

María Eugenia Vidal, por medio de un largo posteo en Twitter, respaldó la precandidatura presidencial de Rodríguez Larreta y dijo que votará por él porque, sostuvo, "es lo mejor para la Argentina".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmariuvidal%2Fstatus%2F1686708452146450432&partner=&hide_thread=false Mi voto



Formo parte del PRO desde su fundación, hace más de 20 años. Un partido que nació de la mano de los argentinos que queríamos ser protagonistas de nuestro futuro. Y que se sustenta hoy gracias a los que creemos que sí se puede cambiar la Argentina, y que este cambio… pic.twitter.com/knPKjnrAr7 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) August 2, 2023

"Faltando pocos días para las PASO y con la convicción de que el 14 de agosto vamos a estar todos juntos, unidos, quiero contarles que en las próximas elecciones, voy a votar por Horacio", anunció la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires.

El aval de Vidal mereció la respuesta del jefe de Gobierno porteño, quien se comprometió a "honrar los votos" que reciba en los próximos comicios.

Mientras que Larreta expresó que "trabajar en equipo es el único camino para sacar a la Argentina adelante" y consideró como un "gran apoyo político" el respaldo a su postulación que esta mañana explicitó la diputada nacional María Eugenia Vidal, durante una recorrida que compartió con la exgobernadora bonaerense en la provincia de Santa Cruz.

"Es un gran apoyo político por todo lo que ella implica, pero también, para mi es muy importante desde lo personal. Son muchos años de trabajar juntos. Compartimos momentos fáciles, difíciles, duros, alegrías. Es un apoyo enorme", dijo Larreta durante su visita a la ciudad santacruceña de Río Gallegos, donde se acercó para respaldar la candidatura de Mario Markic a gobernador de esa provincia.

Allí, el precandidato resaltó que "trabajar en equipo es el único camino para sacar a la Argentina adelante", y celebró estar acompañado por Vidal, quien hizo público esta mañana en una carta su apoyo al alcalde porteño, que competirá contra Patricia Bullrich en las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto.