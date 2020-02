No investigarán ni a Macri ni a Aguad por la tragedia del submarino ARA San Juan

Ante el pedido de imputación por parte de abogados de la querella, tanto para Macri como para Aguad, la jueza adelantó que la petición "no tendrá acogida favorable".

En el marco de la causa del hundimiento del ARA San Juan, la jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez (foto) imputó ayer a seis altos mandos de la Armada por el delito de "estrago culposo", en tanto que decidió no investigar al ex presidente Mauricio Macri ni al ex ministro de Defensa, Oscar Aguad.