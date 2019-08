Por la mañana los representantes del Ejecutivo habían entregado el código fuente del software que se utilizará durante las PASO a la Cámara Nacional Electoral e hicieron una demostración ante los apoderados del resto de los partidos. En un descargo presentado ante el tribunal, el Ejecutivo rechazó además la pretensión de dejar sin efecto la digitalización de telegramas prevista para acelerar la difusión de los resultados y defendió la contratación de la empresa que estará a cargo de ese procedimiento, que ganó una licitación ante otras 3 competidoras y va a cobrar casi la mitad de lo invertido en las presidenciales de 2015.

"El cuestionamiento que hubo fue y es de índole política y son de público y notorio conocimiento, pero las discrepancias políticas no son suficientes para acudir ante el Poder Judicial", declaró por esas horas el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, al minimizar las denuncias de la oposición por una supuesta manipulación de los resultados al señalar que "son chicanas irresponsables".

Lo cierto es que las críticas continuaron por la mañana y también por la tarde cuando, en declaraciones a radio Con Vos, la diputada Graciela Caamaño advirtió que el gobierno no entregó el software que se utilizará el domingo y que calificó a la operadora Smartmatic como "unos chantas. Estos señores son los mismos que en Filipinas los directivos fueron imputados por haber interferido en el proceso electoral". En este sentido, aseguró que la firma fue contratada no por su rigurosidad técnica sino que por resultó la propuesta más económica.

En medio de la polémica, el gobierno sorprendió con una conferencia de prensa realizada en sede Barracas del Correo, donde el domingo funcionará el Centro de Cómputos, encabezada por el vicejefe de gabinete y responsable del organismo postal, Andrés Ibarra, y Adrián Pérez, a cargo de las cuestiones electorales desde Asuntos Políticos de Interior.

"Existen todas las posibilidades y etapas de transparencia para que el proceso esté asegurado. Estamos muy tranquilos y confiados de que este proceso va a ser más ágil y queremos compartir esto porque hemos escuchado muchos comentarios absurdos y poco serios", destacó Ibarra

En ese sentido, indicó que el Gobierno nacional "entregó los programas tanto de transmisión y como escrutinio como lo había pedido la Justicia Electoral" -no así a los delegados de los partidos- y recalcó que la elección del próximo domingo será ‘la más transparente en la historia del país ya que este nuevo proceso fue solicitado por la Cámara Nacional Electoral, producto de lo que sucedía en elecciones anteriores. Por eso se ha decidido ampliar y transmitir telegramas desde las escuelas.

Defendió a actual licenciataria del recuento provisorio de votos al asegurar que "en 2015 se le había pagado a INDRA cerca de 33 millones de dólares para realizar este proceso, un 50% más de lo que se desembolsara en estas elecciones (16.900.000 dólares)".

Además, Ibarra aseguró que "para garantizar el normal desarrollo de la jornada, se dispuso del armado de una red de back up de un aproximado de 1200 oficinas del Correo en todo el país, que están preparados para realizar el proceso de transmisión de telegramas en caso de alguna eventualidad" y resaltó que "en caso de que estas dos instancias no fueran suficientes el proceso se realizará desde el centro de cómputos del Correo, como se viene haciendo en elecciones pasadas".

Por su parte, Pérez indicó que "se han dicho muchas mentiras" y aseguró que "terminarán muy pronto porque va a haber un escrutinio provisorio el domingo 11 con un resultado muy transparente". Y fundamentó que "en 2015 no se podía fiscalizar fácticamente la transmisión de telegramas, y este año sí. En el 2015 los partidos podían ver el telegrama una vez que era computado; en 2019, se ve ni bien llega. Además, la visualización de la imagen del telegrama para los ciudadanos podía hacerse a las 24 horas cuando en esta elección se podrá hacer inmediatamente después de computado en la base de datos. En 2015 no había trazabilidad, ahora los partidos tienen la trazabilidad desde la trasmisión hasta el computo del telegrama".

En Casa Rosada atribuían estas maniobras a un intento de la oposición por poner bajo sospecha el proceso y perjudicar al oficialismo. Un histórico dirigente PRO calificó como "campaña de demolición" la que está llevando a cabo en Frente de Todos con ésta y otras duras críticas. "Alberto (Fernández) le tiró el carpetazo a (sobre una cuenta bancaria en el exterior trucha al ex jefe de gobierno porteño) Enrique Olivera en 2005, ahora no tendría sentido porque después de las PASO faltarán más de 2 meses para la otra elección. No sé qué más pretenderán hacer con estas maniobras tan extremas. Esto de la supuesta manipulación en el conteo es un sinsentido y deja ver cierta debilidad".

Por caso, Frigerio declaró que "(los opositores) abren el paraguas con la típica, que es hablar de fraude. Son muy irresponsables, no podemos poner a la gente en esta situación por las mezquindades políticas, el que hace las cosas mal, el que miente, cree que son todos de su misma condición", indicó al tiempo que pidió "confiar" en la Justicia electoral "que es la que controla todo el proceso" y luego ejecutará el recuento definitivo de los votos.