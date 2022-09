Piqueteros acampan frente al Ministerio de Desarrollo Social

"Vamos a movilizarnos al ministerio de Desarrollo Social porque no se resuelven problemas tan básicos y elementales como el de la comida en los comedores populares", expresó Belliboni en declaraciones radiales.

"Estamos llegando a fin de año y hemos tenido 40 reuniones con funcionarios, con el ministro y no hay forma, no entienden que a los comedores hay que asistirlos porque ahí comen chicos, ancianos y gente que no tiene la posibilidad de resolver sus problemas alimentarios cotidianamente y no logramos ni eso ni cosas más profundas como trabajo genuino", agregó.

Embed

En la misma línea, el dirigente del Polo Obrero planteó: "La idea es ir al Ministerio y esperar una respuesta junto a miles de personas y esperemos que el Gobierno reaccione. Queremos una mesa de negociación para que la gente pueda estar tranquila que, de acá a fin de año, va a tener respuesta".

Asimismo, cuestionó las medidas de asistencia social impulsadas por el Gobierno y denunció un ajuste en la materia: "Los programas sociales están en 24 mil pesos y han perdido poder de compra porque los alimentos están cada vez más lejos en las posibilidades de muchísimos en la Argentina, mientras que hay otra vara para medir a los empresarios y pulpos sojeros que les han entregado un dólar a $200 que vamos a pagar todos con una enorme emisión".

Manifestantes del Polo Obrero, MST - Teresa Vive, Barrios de Pie - Libres del Sur, MTR y entre otros sectores de izquierda son parte de la jornada de protesta.