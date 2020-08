1 - José de San Martín, tenía su cuerpo transido por enfermedades y heridas producidas en sangrientas batallas por la liberación de América.

Mauricio Macri, tiene problemas en la rodilla por jugar al paddle.

2 - San Martín, escribió 12 máximas para su hija Merceditas para guiarla por un camino de virtud, esfuerzo y valores.

Macri inscribió a su hija Antonia en el Liceo Francés y, como "ejemplo", la fue a buscar en el helicóptero presidencial.

3 - San Martín formó su glorioso Ejército de Granaderos al que incorporó muchos de sus paisanos yapeyuanos y nombró a cuatro oficiales nativos: Abucú, Aybi, Gueyara y Abaya.

Macri creó "el mejor equipo de los últimos 50 años" con CEO´s de empresas internacionales y empresarios que fueron sus compañeros del colegio "Cardenal Newman", entre ellos "Nicky" Caputo (de la "tribu" de Sicilia).

4 - El 27 de julio de 1819, José de San Martín, en su famosa Orden General al Ejército de Los Andes, afirmó: “La guerra la tenemos que hacer del modo que podamos, si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos ha de faltar; cuando se acaben los vestuarios nos vestiremos con las bayetitas que nos trabajen nuestras mujeres y si no, andaremos en pelotas como nuestros paisanos: seamos libres y lo demás no importa nada. Yo y vuestros oficiales daremos el ejemplo en las privaciones y trabajos. La muerte es mejor que ser esclavos de los maturrangos(expresión antigua de origen español aplicable a personas torpes)".

En el 2016, en el día del bicentenario de nuestra independencia, Macri le dijo al rey de España: "Nuestros próceres debían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España". Y hace unos días, el 31 de julio de 2020, recién llegado a París, Macri dijo: "Acá se vive en libertad y con responsabilidad. Acá haré la cuarentena europea y recién ahí puedo ir a trabajar a Zurich (Suiza)",

5 - El 10 de febrero de 1824, tras más de 10 años de gloriosas batallas en las que siempre estuvo al frente de sus soldados y liberar Argentina, Chile y Perú, dejarle la continuidad de la Guerra por la Independencia de América a Simón Bolívar, y de sufrir conspiraciones políticas en Buenos Aires, el general José de San Martín partió junto con su hija Mercedes, rumbo a Europa porque no pudo soportar el derramamiento de sangre entre hermanos. Murió en un cuarto alquilado de una residencia de la ciudad francesa de Boulogne Sur Mer, el 17 de agosto de 1850.

El 31 de julio de 2020, luego de perder las elecciones de 2019, haber acrecentado la pobreza interna, la desocupación, la caída de la producción y la rentabilidad de las empresas (salvo las energéticas y bancos), de asumir la presidencia de la Fundación FIFA y dejarle el mando de su partido PRO a Patricia Bullrich, el ex presidente Mauricio Macri partió a Francia, junto a su esposa Juliana y su hija Antonia, porque no soportaba más el frío y quería jugar al golf. En su "destierro" se alojó en el hotel de lujo más caro de París, pero como su presencia desató protestas de los residentes argentinos en esa ciudad, decidió mudarse a un hotel de la Riviera francesa, alejado de las muchedumbres, donde completará su cuarentena.

Se estima que Macri volverá a Buenos Aires a mediados de agosto, quizás para conmemorar un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del Padre de la Patria, con quien casi no tiene nada en común.