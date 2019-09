"Aceptar la realidad siempre es beneficioso. Es malo trabajar sobre la base de ilusiones, de discursos y de políticas que, en realidad, no responden a lo que está pasando", sostuvo el dirigente opositor, quien, sin llamar por su nombre ni a Lacunza ni al ex ministro Nicolás Dujovne, igual fue explícito: "Aprecio el cambio que ha habido, porque ha sido capaz de reconocer lo que no reconocían las anteriores autoridades".

Al participar junto a su candidato a vice, Juan Manuel Urtubey, del ciclo de reuniones que el Consejo Económico y Social de Buenos Aires (Cesba) organiza para debatir sobre la creación de un consejo a nivel nacional, señaló que el dólar debería "tener un nivel que tome en cuenta cuál es la productividad y la competitividad promedio de la Argentina".

"La deuda que se ha tomado en los últimos años ha sido muy importante, particularmente en un país cuya economía está parada porque, quizás, en un país con economía en crecimiento podría ser más soportable", explicó el ex ministro de Economía, mientras sostuvo que "era evidente" que las políticas que venía implementando el oficialismo iban "a terminar generando algo como lo que se está viviendo".

"Todos tenemos que contribuir a que esto sea lo más tranquilo posible, de manera tal que el gobierno actual no sólo termine bien, sino que el gobierno que venga también empiece bien. Y eso significa tener un poco de margen y reservas, capacidad de movimiento como para poder fijar su propia política", puntualizó el líder de Consenso Federal, que en ese marco pidió "no agregar más cosas a lo que ya existe y esperar a lo que ocurrirá en estos días.