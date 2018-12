Santiago López Medrano: "Hay algunos piqueteros con un perfil extorsivo"

Se refirió el ministro de Desarrollo Social bonaerense a grupos que la semana pasada cortaron calles de la Ciudad de Buenos Aires, pero descartó que la situación se replique en la Provincia

El ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano, sostuvo que “hay un juego de perfil extorsivo” por parte de algunos grupos piqueteros que la semana pasada cortaron calles en la Ciudad de Buenos Aires, pero descartó que la situación pueda replicarse en la provincia. “Una movida en la que los que buscan planes plantean que si no me dan lo que pido no me voy es estar frente a un juego de perfil extorsivo, en el que cabría preguntarnos por qué ellos sí y otros no”, dijo a Télam López Medrano al analizar lo sucedido la semana pasada con sectores del Polo Obrero y Barrios de Pie.