Segal destacó el "buen trabajo" de Argentina frente a la pandemia

“Argentina está haciendo un buen trabajo. Es un ejemplo cómo están coordinados el Gobierno nacional, de la Ciudad y las provincias”, señaló Segal en la apertura de la decimoséptima edición del Consejo.

En su disertación, advirtió que “para el gobierno de Alberto Fernández son tiempos de muchos desafíos” y que además de los problemas surgidos por la pandemia “el siguiente paso es promover el crecimiento del país y controlar la inflación en un contexto mundial desafiante”.

Asimismo, indicó que “la integración va a ser una herramienta fundamental como oportunidad para el crecimiento como para proteger la población de nuestros países".

"Va a ser mucho más fácil crear una comunidad de países con más comercio y más exportaciones. Va a ser muy importante para el futuro crecimiento de Argentina y de América Latina", manifestó.

Trayectoria

Segal es presidenta y CEO de Americas Society and Council of the Americas desde agosto del 2003, tras trabajar en el sector privado con América Latina y otros mercados emergentes durante más de 30 años.

Actualmente, también es directora de Tinker Foundation Scotiabank, Mercado Libre y Vista Oil & Gas, así como directora y presidente de Scotia Bank USA, una subsidiaria no pública de Scotiabank.