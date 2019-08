Subieron el 20 por ciento el Impuesto a las Ganancias

De esta manera, detalló la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), un empleado soltero sin hijos pasará a tributar Ganancias a partir de los $55.376, mientras que la escala para trabajadores con cónyugue y dos hijos ascenderá a $70.274.

La última actualización prevista para el año había sido de 28,3%, por lo que la medida anunciada ayer por el presidente Mauricio Macri aumenta 20% el Mínimo No Imponible (MNI) y deducciones especiales, para alinear el índice con el ritmo de la inflación.

El impacto positivo en el salario de bolsillo será desde los $2.747, calculado en base al salario mensual bruto de $100.000 para un trabajador soltero y sin hijos.

La AFIP también agregó que por tratarse de un tributo anual, por los meses que ya pasaron, se devolverá el saldo a favor en los primeros meses, que en el mismo ejemplo anterior suma $19.000.

El organismo aclaró que la devolución se realizará reduciendo las retenciones de Ganancias de los próximos meses.

En el caso de los trabajadores autónomos, el anuncio prevé una reducción de 50% en los anticipos que deben pagar el resto del año.

Los trabajadores en relación de dependencia no pagarán sus aportes personales durante septiembre y octubre, por lo que seis millones de trabajadores con salarios brutos menores a $60.000 mensuales recibirán $2.000 extra en cada mes.

Para los monotributistas se dispuso que no pagarán el componente impositivo de su cuota el mes que viene, lo que equivale en promedio a $1.000 por persona o hasta $4.000 en las categorías más altas, con el requisito de pagar en tiempo y en forma.

El titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, dijo que las medidas "dan un poco más de aire" a los contribuyentes y obedecen a que el jefe del Estado "escuchó el mensaje" del resultado de las elecciones PASO realizadas el domingo último.

"AFIP viene lanzando muchos planes de pago pero no ha sido suficiente, el mensaje fue claro, hay gente que está muy enojada, que no llega a fin de mes y hay que ponerse en el lugar de aquel que no llega y ayudarlo", dijo Cuccioli tras conocerse los anuncios formulados, en horas de la mañana, por el presidente Mauricio Macri desde la quinta de Olivos.