Federico Labarthe y Gustavo Raising detenidos tras el allanamiento en el INTA

Previamente detuvieron a Teresa María Haag de 65 años y Enrique Oscar Navas de 67, una pareja que cultivaba con fines medicinales para tratar sus dolencias y colaborar con la fibromialgia que padece la mujer del concejal Federico Sebastián Labarthe (Andrea Yamila Lorenzo). Este operativo derivó en el posterior procedimiento en el INTA. El fiscal a cargo avisó que tenía en manos los teléfonos de otros 60 cultivadores de Tornquist y que los allanamientos continuarían.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N° 4 de Bahía Blanca y por pedido del fiscal Mauricio Del Cero. La causa es IPP N° 3615/20 y la carátula es por "tenencia simple de estupefacientes".

La defensa de los cultivadores estará a cargo la Dra. Fabiana Paola Vannini. Asimismo, el defensor de Casación de la provincia de Buenos Aires Mario Luis Coriolano, viajó a Bahía Blanca para intervenir en la defensa de los cuatro detenidos.

"Socialmente está legitimado en Tornquist. El cannabis medicinal fue objeto de ordenanza municipal y contaban con el conocimiento y acompañamiento del Hospital municipal local, además del apoyo popular local. El intendente Bordoni está en comunicación continua con las autoridades de Lamadrid", le contaron a POPULAR, desde Tornquist. Vale recordar que en 2017, el entonces gobierno argentino reglamentó la Ley 27350, que regula la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados.

Las plantas secuestradas en el INTA de Tornquist Foto: La Brújula 24

El intendente y el pueblo salió a defender a los detenidos

Después de los allanamientos y detenciones, el intendente Sergio Bordoni habló del polémico allanamiento y señaló: “Es tenencia simple, no hay narcotráfico. No podemos saber más nada que esto, está la justicia trabajando y esperemos que se resuelva lo mejor posible. No queda otra que esperar”.

Además, en Noticias Tornquist, el intendente agregó: “Manifestarse está bien, pero no hay que hacer desmanes porque no ayudamos ni a Federico ni a Cristian. Me parece muy loable que estén acá, pero tenemos otras responsabilidades que aceptar que es la justicia, no queda otra”.

Y cerró: “Acá no hay nada que ocultar, sabemos quién es quién. Estamos apoyando a alguien que estaba ayudando a la gente”.

Tras los allanamientos, el pueblo de Tornquist se solidarizó con los detenidos, expresó su bronca por el accionar del fiscal y pidió la libertad de las 4 personas:

El pueblo de Tornquist pidiendo la liberación de los detenidos

Salida de Federico Labarthe de INTA y el apoyo de la gente

Vecinos se manifiestan a favor de los detenidos en Tornquist

Comunicado de la Defensoría de Casación

La Defensoría ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires sacó un comunicado y aseguró que el INTA "se encuentra habilitado a cultivar cannabis con fines medicinales".

"Respecto a los hechos de público conocimiento motivados en los distintos allanamientos y detenciones dispuestas por tenencia de cannabis medicinal en la localidad de Tornquist se pone de manifiesto que en función de las leyes 17.138 y27.350 el INTI se encuentra habilitado a cultivar cannabis con fines medicinales. A su vez, en función del art. 19 de la Constitución Nacional, si no hay afectación a la salud pública, no hay delito. Por el contrario, la persecución y detención de personas que tratan su salud con cannabis sí puede afectar la salud pública".

Esto dice la ordenanza Nº 3126/19

Una noticia confusa que no hace más que dejar en evidencia la necesidad y urgencia de un debate político serio, y toma de decisiones para terminar con la persecución a los usuarios y cultivadores en nombre de la supuesta "guerra contra el narcotráfico".