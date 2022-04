Tractorazo: ruralistas se movilizan a Plaza de Mayo

La convocatoria se hizo para las 15 horas y desde la tarde del viernes, comenzaron a llegar ruralistas con sus tractores y vehículos.

Con la consigna en redes sociales del #23A, los manifestantes se dirigirán a la Plaza de Mayo para protestar "contra la presión impositiva, la inflación y en defensa de la instituciones", según afirmaron en sus comunicados.

La marcha contará con el apoyo de agrupaciones vinculadas al agro y a cámaras empresariales. Por su parte, la Mesa de Enlace decidió no participar.

Según los organizadores, los manifestantes se concentrarán en tres puntos de encuentro: Ruta 9 y 193, Ruta 8 y 195, y Ruta 7 y Ruta 5.

El Gobierno de la Ciudad los autorizó a confluir en el Obelisco y desde allí marchar hacia la Plaza de Mayo.

La portavoz del Gobierno Nacional, Gabriela Cerruti, aseguró en su contacto semanal con la prensa que esta movilización "es una marcha política" y que no entiende los motivos.

"No entendemos la marcha, no está muy clara, casi con consignas políticas. Si es contra la suba de retenciones, que no existe, no está muy claro para qué están marchando", dijo Cerruti.

En cuanto a la Seguridad, desde la Ciudad autorizaron la marcha, tras mantener un contacto con los manifestantes y acordar que mantengan carriles libres para el tránsito y que sea una movilización pacífica.

"Entrarán por diferentes lugares y acordamos que siempre vayan en movimiento y dejando un carril libre para la circulación", expresó el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro.

Su par de Nación, Aníbal Fernández, dijo en las últimas horas que no impedirá la marcha: "Nosotros no tenemos jurisdicción sobre la Ciudad, nos ocupamos sólo de espacios federales. En el caso de la Ciudad, somos asistentes, colaboramos".