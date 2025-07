Victoria Villarruel cruzó a Milei tras ser acusada de traidora: "Que ahorre en viajes y en la SIDE"

El cruce se dio luego de que Villarruel presidiera la sesión en la Cámara alta que dio luz verde a ambas iniciativas, algo que generó un fuerte malestar en la Casa Rosada. Además del Presidente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también la criticó abiertamente y la acusó de “jugar para el kirchnerismo” por habilitar un debate que -según dijo- no cumplía con el reglamento.

La vicepresidenta no se quedó callada y devolvió el golpe: “Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron organizaciones terroristas, como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país”.

Villarruel respondió a seguidores de Milei en los comentarios de una publicación por el Día de la Independencia. Allí defendió su accionar, alegando que cumplir con su función constitucional no equivale a “destruir el país”, y fue aún más tajante frente a las críticas por los supuestos efectos fiscales de las leyes votadas: “Si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. Un jubilado no puede esperar y un discapacitado, menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo”.

vicky.png

Además, otro usuario de la red social le reprochó a Villarruel “que su laburo es al lado” del presidente Javier Milei a lo que respondió: “¿Un Presidente que no puede ni saludar a la persona con la que llegó al poder? Hacele el reclamo a él, yo a la educación no la pierdo nunca”.

Desde otro perfil le preguntaron qué había pasado entre ambos y le preguntaron por qué lo estaba “traicionando” a Milei.

“No sé por qué no puso a la hermana o a la Limones que a ustedes les gusta tanto”, contraatacó Villarruel en referencia a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la diputada Lilia Lemoine.

El intercambio de Villarruel en su cuenta oficial de Instagram se dio horas después de que el Senado aprobara leyes que ponen en aprietos al Gobierno en términos fiscales como el incremento en las jubilaciones.

Las declaraciones públicas de Villarruel vuelven a dejar en evidencia la tensión dentro del binomio presidencial, que ya venía acumulando diferencias desde el inicio de la gestión. La votación en el Senado fue leída por la Casa Rosada como un desafío directo a la estrategia del Gobierno, no solo por el impacto en el equilibrio fiscal sino por la exposición de una fractura interna que ya no se puede ocultar.

Mientras tanto, la vicepresidenta refuerza un perfil propio, cada vez más distanciado del estilo confrontativo de Milei y con gestos de apertura hacia sectores castigados por el Gobierno.