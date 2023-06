Ya votan en Tucumán, San Luis, Corrientes y Mendoza: qué se elige

Elecciones en Tucumán: quiénes son los principales candidatos

La provincia del norte del país ejerce su derecho democrático de elegir autoridades, luego de haber sorteado una suspensión de los comicios cuando la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a una objeción de la oposición a la candidatura del gobernador Juan Manzur a vicegobernador, en un binomio con su actual vice, Osvaldo Jaldo.

En un principio, Manzur había convocado a comicios provinciales para el 14 de mayo, pero cinco días antes de esa fecha el máximo tribunal hizo lugar a una medida cautelar del Partido de la Justicia Social, liderado por el intendente de la capital tucumana, Germán Alfaro. El planteo advertía sobre la posibilidad de que la candidatura a vicegobernador de Manzur no respetarb la alternancia reglamentada en la Constitución provincial.

Al cabo, Manzur suspendió la votación para todos los cargos, dos días después declinó competir electoralmente e informó que el ministro del Interior Miguel Acevedo sería el nuevo candidato a vicegobernador del Frente de Todos por Tucumán junto a Jaldo. Y una vez levantada la cautelar, el gobierno tucumano anunció la nueva fecha de votación para este domingo, día en que 1.309.648 ciudadanos elegirán, además de gobernador y vicegobernador, 49 legisladores provinciales y 25 suplentes (19 por la capital, 18 de la zona oeste y 12, del este), 19 intendentes, 184 concejales y 93 comisionados comunales.

Jaldo y Manzur invertirán los roles en los próximos comicios. Osvaldo Jaldo lidera la fórmula del oficialismo en Tucumán, mientras que Juan Manzur decidió no competir tras el fallo de la Corte Suprema.

En total, hay 17.943 candidatos para los 347 cargos que se disputan en la provincia. Se debe a que en Tucumán funciona el sistema de acoples y eso permite a los candidatos a cargos ejecutivos llevar "acoplados" a sus boletas a otros partidos que sólo disputan cargos legislativos.

Los dos principales frentes de la provincia son los únicos que compiten hoy con acoples: el FdT por Tucumán inscribió 61 acoples y Juntos por el Cambio (JxC), 15. La fórmula oficialista a gobernador y vice Jaldo-Acevedo se enfrenta a la lista opositora encabezada por el diputado nacional radical Roberto Sánchez para gobernador y el intendente Alfaro para vice, que cuenta con el respaldo del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Además, la derecha tucumana está representada por Fuerza Republicana (FR) -con peso electoral en la provincia y con apoyo del candidato a presidente de la Libertad Avanza, Javier Milei-, que propone a Ricardo Bussi para gobernador y a Gerardo Huesen, como vice, ambos actualmente legisladores.

San Luis: cómo es el escenario electoral

La provincia puntana pone en juego este domingo 162 cargos: gobernador y vice; 17 intendencias con sus respectivos concejos deliberantes; 21 diputados y cinco senadores provinciales. Ocurre en unos comicios en los que vuelve a aplicarse el sistema de Ley de Lemas: los 418.689 ciudadanos habilitados para ir a las urnas podrán elegir entre cuatro lemas y 185 sublemas. Con esta metodología, las elecciones las gana el lema que acumule más votos, con la suma de los sufragios que obtenga cada sublema adherido.

El lema Unión por San Luis, que lidera el Partido Justicialista (PJ), es acompañado por más de 20 partidos y expresiones afines al peronismo y presenta cuatro candidatos a gobernador en los distintos sublemas.

En el lema oficial compiten Jorge "Gato" Fernández (apoyado por el primer mandatario puntano, Alberto Rodríguez Saá); el ministro de Producción de la provincia, Marcelo Amitrano; Mariela Cross, dirigente social del Movimiento Evita y Diego González, que se desempeña como coordinador general ejecutivo del PAMI San Luis.

Por parte de la oposición, el lema "Cambia San Luis" aglutina al Pro, a la UCR y al espacio Avanzar, entre otros, y lleva a dos candidatos a gobernador: el diputado y ex mandatario Claudio Poggi (respaldado por el senador, ex gobernador y hermano del actual mandatario, Adolfo Rodríguez Saá); y Eduardo Mones Ruiz, ex intendente de Villa Mercedes y padre -y homónimo- del actual vicegobernador de la provincia.

Qué se vota en Corrientes y Mendoza

En Corrientes, casi un millón de habitantes participan este domingo de comicios de medio término para definir cinco bancas del Senado provincial que se renuevan, 15 diputados y concejales en 64 comunas, en una jornada en la que el oficialismo provincial, que responde a Juntos por el Cambio (JxC), compite contra otras tres propuestas electorales.

El oficialista Encuentro por Corrientes (ECO-Juntos por el Cambio) disputará esos cargos con el Frente de Todos, Ganemos Corrientes y el partido Libres del Sur. El ex gobernador Ricardo Colombi (UCR) encabeza la lista de senadores de ECO, mientras que el aliado liberal Pedro Cassani intentará su reelección en Diputados, donde preside la Cámara.

El Frente de Todos lleva como primera candidata a senadora a la concejal de Paso de los Libres Celeste Ascúa (PJ) y para la Cámara baja, al ex vicegobernador y actual consejero de Yacyretá Gustavo Canteros. Ganemos Corrientes, que surge de un quiebre del peronismo y otros partidos aliados al Frente de Todos (FdT), tiene al ex diputado Pedro Raimundi al tope de la lista para el Senado y al parlamentario del Mercosur Alejandro Karlen como primer postulante a diputado.

En tanto que Libres del Sur, sin aliados, propone a Vicente Ruiz como postulante a la Cámara alta en primer término y a Eva Romero como cabeza de lista de candidatos a diputados.

Por último, Mendoza tiene sus PASO en una jornada en la que el distrito estrenará boleta única de papel, de cara a la votación provincial del 24 de septiembre. Con diez precandidatos para la gobernación y competencia interna en tres frentes electorales, casi un millón y medio de personas podrá consagrar a quienes competirán en septiembre por los cargos de gobernador, vicegobernador, 19 senadores provinciales y 24 diputados provinciales en cuatro secciones electorales, además de intendentes y concejales en 11 departamentos que decidieron no desdoblar sus comicios municipales.

Tanto el Frente Cambia Mendoza, conformado por la UCR y otros partidos aliados; el Frente Elegí Mendoza, encabezado por el justicialismo e integrado por otros espacios políticos, y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores dirimirán sus precandidatos con competencia interna en las primarias de este domingo.