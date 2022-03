Pablo Vegetti, a los 21 minutos del primer tiempo, y Mariano Miño, a los 38m del segundo, anotaron los goles del Pirata, que sigue invicto con cuatro victorias y un empate (13 puntos).

San Martín (SJ), que tiene apenas cuatro unidades, terminó con diez hombres por la expulsión de Augusto Aguirre (12m ST).

Los que pueden darle alcance en esta fecha al equipo cordobés son Brown de Adrogué (visita mañana a Deportivo Madryn), Riestra (recibe también mañana a Chaco For Ever) y San Martín de Tucumán (el domingo juega con Alvarado en Mar del Plata).

En otro encuentro de este viernes, Almagro llegó a las 10 unidades del lote de escoltas al vencer de local a Tristán Suárez por 1 a 0, tanto de Nicolás Servetto en tiempo de descuento.

Y por la noche, Defensores de Belgrano venció a Estudiantes de Río Cuarto como visitante por 2-0 con goles de Mazur y Sandoval.

La fecha seguirá de la siguiente manera:

Sábado: Quilmes-Sacachispas (17), Deportivo Madryn-Brown (A) (17), Flandria-Atlético de Rafaela (17), Riestra-Chaco For Ever (17), Temperley-Guillermo Brown de Puerto Madryn (19.05, TyC) Almirante Brown-Estudiantes de Buenos Aires (21.10, TyC) y Güemes de Santiago del Estero-San Telmo (21.30).

Domingo: Deportivo Maipú-Instituto de Córdoba (17), Gimnasia de Jujuy-Santamarina de Tandil (17), All Boys-Gimnasia de Mendoza (17), Deportivo Morón-Chacarita Juniors (17.05 TyC), Alvarado- San Martín de Tucumán (19), Independiente Rivadavia-Mitre de Santiago del Estero (20).

Lunes: Nueva Chicago-Agropecuario (19.10, DirecTV).

Libre: Ferro Carril Oeste.

POSICIONES: Belgrano, 13; Brown (A), San Martín (T), Riestra y Almagro, 10; Brown (PM), 9; All Boys, Deportivo Maipú e Instituto 8; Almirante Brown y Deportivo Madryn 7; Quilmes y Chaco For Ever 6; Independiente Rivadavia, Chacarita, Gimnasia (J), Estudiantes (RC), Defensores de Belgrano y Atlanta 5; Atlético Rafaela, Santamarina, Temperley, Tristán Suárez, Alvarado, Ferro y San Martín (SJ) 4; Gimnasia (M), Estudiantes, Sacachispas, Morón, Villa Dálmine y Guemes 3; San Telmo, Agropecuario, Chicago, 2; Mitre (SE) y Flandria 1.