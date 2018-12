Procesan por delitos de lesa humanidad

Durante la masacre, el 14 de marzo de 1978, murieron 65 personas y otras 89 víctimas sufrieron tormentos, según consta en el fallo judicial de 282 páginas.

La investigación se inició por la denuncia de uno de los sobrevivientes, a la que posteriormente se fueron sumando más víctimas.

En el fallo con el que dictó los procesamientos, Rafecas tuvo por probado que, la mañana de la masacre y como represalia por un episodio que se había producido la noche anterior, los funcionarios del Servicio Penitenciario dispusieron la realización de una violenta requisa en el Pabellón Séptimo de la Unidad 2 donde se encontraban alojadas más de 160 personas.

“Aproximadamente a las 8.15 y luego del recuento de rutina, sonó el silbato que anunciaba el ingreso de la requisa al pabellón. Ni bien ingresaron al recinto, los integrantes de la Sección Requisa habrían comenzado a castigar indiscriminadamente a los internos, con una inusual violencia, con la clara intención de amedrentarlos y disciplinarlos por los sucesos de la noche anterior”, reseñaron desde el juzgado de Rafecas.

Los procesados por Rafecas son el ex prefecto Juan Carlos Ruiz, quien al momento de los hechos era el jefe de la Unidad Penitenciaria; el ex alcaide mayor Horacio Martín Galíndez, que se desempeñaba como jefe de la División Seguridad Interna de la Unidad; el ex alcaide Carlos Aníbal Sauvage, a cargo al momento de los hechos de la Sección Requisa de la cárcel, y el ex ayudante de 5ta. Gregorio Bernardo Zerda, quien era uno de los celadores a cargo del Pabellón Séptimo.

La requisa relatada en el expediente generó forcejeos con los reclusos que lograron expulsar a los penitenciarios, hecho que luego generó una nueva represalia.