Programa y candidatos para hoy en el Hipódromo de Palermo

1a. Carrera - 2200 mts. PREMIO: CARE LADY (2017) 13:30 hs.

Yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de una o dos carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos a las ganadoras de dos carreras.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR-$ 1-EXACTA-$ 10 - TRIFECTA-$ 5. PICK 4-1º PASE-$ 10-INC. $ 150.000.

4S 5S 6P 6P 1 SOY BRITANICA A.Cabrera 5 57 Orpen - Salsa Inglesa R.M.Bullrich 2S 4L 3P 1S 2 CUTE SMILE L.Balmaceda 4 54 Indy Point - She Is Cute O.F.Labanca 3S 3S 1S 3S 3 SCHILLERIANA I.Monasterolo 4 57 Roman Ruler - Samedi N.A.Gaitan 5S 5P 6S 1P 4 PINTA MILONGUERA W.Pereyra 4 54 Cima De Triomphe - Star Emerald R.Pellegatta 3S 4S 2P 0P 5 GIANELLA O.Arias 4 57 Lizard Island - Gallileo Figaro M.L.Roberti

GIANELLA (5) PINTA MILONGUERA (4) SOY BRITANICA (1)

2a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: CALDINE (2012) 14:00 hs.

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-IMPERFECTA-$ 10 - CUATRIFECTA-$ 5. APUESTA 5 Y 6 POZO MAX-1º PASE-$ 10-INC. $ 250.000.

3P 5P 7P 7P 1 SUGGESTIVE BLACK A.Allois-4 4 54 Suggestive Boy - Baraca Nistel R.C.Gutierrez - - - 0P 2 CATCHER IN STORM G.Bellocq 4 57 Catcher In The Rye - Hidden Storm R.Buonocore - - 0e 3P 3 REALIZADO CAT F.L.Goncalves 4 57 Hurricane Cat - Realizada L.R.Cerutti - - 0P 9P 4 KISKA SEA R.Frias-4 4 55 El Prado Rob - Natta Gelata A.C.Glades 2L 2L 2L 2L 5 DAICOMYO B.Enrique 4 57 Fresher - Malveillante D.C.Periga 3P 7P 0S 9P 6 TIGRE BLUE W.Moreyra 4 54 Russian Blue - Tigresa Champ V.H.Fahler - - 9P 2P 7 SEBI BOY J.Villagra 4 57 Suggestive Boy - Sebi Fizz J.A.M. Neer 5S 7S 4S 0S 8 CHANNEL CANDY W.Pereyra 4 57 Sidney`s Candy - Channel Sale S.L.Carezzana - - 6P 9S 9 EPICO FINAL L.Cabrera 4 55 Lizard Island - Epically J.A.Lofiego 4P 5P 3P 3S 10 WILD MISTER J.Noriega 4 57 Señor Candy - Wild Dabbler R.J.Ayub 8P 5S 4P 2P 11 BIEN GUAPO A.Domingos 4 57 Endorsement - Guapura M.Hadweh A.

BIEN GUAPO (11) REALIZADO CAT (3) WILD MISTER (10) SEBI BOY (7)

3a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: MARY`S GOLD (2013) 14:30 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-EXACTA-$ 10 - TRIFECTA-$ 5. TRIPLO-1º PASE-$ 20-INC. $ 100.000 - INC. A GANADOR HERRADURA DE LA SUERTE DE $ 400.000 A $ 700.000.

- - 0P 4S 1 SEMPRE VIVA A.Domingos 3 56 Cityscape - Sea Brava P.Nickel Filho - - - - 2 ANTO SPRING A.I.Romay-4 3 56 Greenspring - Roman Dress R.Pellegatta - - - 0P 3 LINDA RIDE B.Enrique 3 56 Cosmic Trigger - Linda Halo J.A.Fren - - 4P 8S 4 ICY GIRL A.Giannetti 3 56 Seek Again - Icy Lake J.A.Lofiego - - - - 5 EXCENTRICA F.L.Goncalves 3 56 John F Kennedy - Exchangely D.R.Cima - - - 6S 6 SHEHNAI C.Montoya 3 56 Indian Maharaja - Sound Baby M.A.Diaz - 2A 5P 6L 7 SCORPIANA E.Ortega P. 3 56 Sebi Halo - Secrets R.P.Ruiz - - - - 8 COLORETTA J.Da Silva 3 56 Endorsement - La Tintoretta R.A.Quiroga - - - 7S 9 IAN L.Vai 3 56 Cisne Branco - Iliniza P.P.Sahagian - - - 9P 10 WINNY DUBAI J.Villagra 3 56 E Dubai - Weed J.A.M. Neer 4P 3L 6P 4L 11 AGRIDULCE SONG G.Calvente 3 56 Alcindor - Tartara Key L.R.Cerutti

EXCENTRICA (5) COLORETTA (8) ANTO SPRING (2)

4a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: BALADA SALE (2011) 15:00 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1-EXACTA-$ 10 - TRIFECTA-$ 5. PICK 4-1º PASE-$ 10-INC. $ 150.000.

- 5P 3P 4P 1 PERCANTA MIX W.Moreyra 4 57 Dynamix - Percanta Husson R.C.Gutierrez 5S 8S 3P 2P 2 ALISON D.Ramella 4 57 Angiolo - Base India E.D.Juarez - - - 0P 3 JOY EMPODERADA J.Villagra 4 57 Fortify - Stormy Empirica J.A.M. Neer 3P 4S 3P 4P 4 FUNGUERA J.Da Silva 4 57 Roman Ruler - Fungosa P.D.Falero Moris - - 3P 9P 5 BOUCLET NISTEL A.Cabrera 4 57 Van Nistelrooy - Bouclette Glory A.E.Reisenauer 8P 6S 5S 2S 6 VENERADORA A.Fuentes 4 57 Valid Stripes - Santa Adorada R.H.Abello 4L 3L 4P 6P 7 MISS KUMMEL F.L.Goncalves 4 57 Fire Slam - Miss Finder N.Tartaglia

ALISON (2) FUNGUERA (4) PERCANTA MIX (1)

5a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: MARY`S GOLD (2013) (2º TURNO) 15:30 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - IMPERFECTA-$ 10 - CUATRIFECTA-$ 5. TRIPLO-1º PASE-$ 20-INC. $ 100.000 - INC. A GANADOR HERRADURA DE LA SUERTE DE $ 400.000 A $ 700.000.

- - - - 1 OLEADA IN THE RYE J.Villagra 3 56 Catcher In The Rye - Gran Oleada J.A.M. Neer - - - - 2 CURSORA DUBAI S.Piliero 3 56 E Dubai - Cursora Real M.L.Dominguez - - - - 3 LINDA CASUALIDAD F.Vilches 3 56 Strategic Prince - Lucky Cause H.A.Salvai - - - 3P 4 LA MOME A.I.Romay-4 3 56 Hurricane Cat - La Piaff J.F.Saldivia - - - 0P 5 FRANCHESCA SPRING B.Enrique 3 56 Montelu - Lady Illinois J.L.Rivollier - - - 7P 6 SASSENACH C.Velazquez 3 56 Roman Ruler - Stay Close P.G.Guerrero - 9P 0S 0S 7 NICKY`S GIRL E.Ortega P. 3 56 Lizard Island - Nicky`s Sister E.Martin Ferro - 0S 0P 4P 8 DELLA FRANCHESCA L.Vai 3 56 Todo Un Amiguito - Mayr P.E.Molina - - - - 9 LA ESCRITORA G.Calvente 3 56 Le Blues - Sanscrita S.L.Carezzana - - - - 10 WAN ZUN KEY A.Giannetti 3 56 Key Deputy - Kwanzan J.A.Lofiego - - - 2S 11 ASI FUE F.L.Goncalves 3 56 Easing Along - A Tu Salud N.Martin Ferro

ASI FUE (11) LA MOME (4) OLEADA IN THE RYE (1) DELLA FRANCHESCA (8)

6a. Carrera - 1800 mts. PREMIO: KALITHEA (2014) 16:00 hs.

Yeguas de 5 años y más edad, ganadoras de dos o tres carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1-EXACTA-$ 10 - TRIFECTA-$ 5. PICK 4 POZO MAX-1º PASE-$ 20-INC. $ 250.000.

9S 8P 6L 6P 1 MUY PRO D.R.Gomez 5 54 Señor Candy - Muy Porteña S.F.Alvarez 1P 0P 9P 5L 2 BRITE SMILE C.Montoya 6 51 Valid Stripes - Potra Tuozza M.A.Vallina 1S 2P 1P 3S 3 MINI SPIRIT R.Frias-4 6 54 Peer Gynt - Spirit Gulch E.R.Bortule 1P 1P 8P 5P 4 HONORIA O.Alderete 5 57 Not For Sale - Hondartza E.R.Bortule 5L 7L 3L 3P 5 CURANDERA ISLAND J.R.Benitez V.-4 5 57 Lizard Island - South Healer H.J.A.Torres 5S 4S 1S 2S 6 OPENTHEGATE B.Enrique 5 54 Cityscape - Open Secrets J.O.Gonzalez

CURANDERA ISLAND (5) HONORIA (4) OPENTHEGATE (6)

7a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: CATCH THE MAD (2010) 16:30 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-IMPERFECTA-$ 10 - CUATRIFECTA-$ 5. TRIPLO-1º PASE-$ 20-INC. $ 100.000 - INC. A GANADOR HERRADURA DE LA SUERTE DE $ 400.000 A $ 700.000.

- - - - 1 J BE EQUIWORLD J.Marquez 3 56 J Be K - Inspiring Music J.A.Marquez - - - - 2 AMBIENTALISTA F.Coria 3 56 Lenovo - Tidblom E.O.Martucci - - - - 3 HANDSOME HORSE N.Fernandez 3 56 Roman Ruler - Helena Smile J.L.Alonso - - - 5P 4 GRAN ENEMIGO C.Velazquez 3 56 Que Vida Buena - Queen Rate P.G.Guerrero - - - 3P 5 DON JUANI W.Pereyra 3 56 Strategic Prince - Doña Valentia L.A.Muñoz - - 0P 3P 6 KE CALAMBRE M.Valle 3 56 Kewell - Body Boyera G.M.Garnica 2P 3P 4P 4P 7 INVENTIVE GOLD B.Enrique 3 56 Inventive - Amazing Gold R.V.Duarte - - 8P 2P 8 DELIZ KEY F.L.Goncalves 3 56 Key Deputy - Delicada Glory J.C.Nievas - - - - 9 GALI CAT R.Blanco 3 56 Galicado - Far Cat D.C.Periga - - 3P 3P 10 PURA ENERGIA K.Banegas 3 56 Grand Reward - Por Sorpresa M.F.Alvarez

DELIZ KEY (8) INVENTIVE GOLD (7) PURA ENERGIA (10) DON JUANI (5)

8a. Carrera - 2000 mts. GRAN PREMIO SELECCION (G. I) 17:00 hs.

Potrancas nacidas desde el 1º de Julio de 2017. Peso: 56 kilos. BONO $ 500.000. a la ganadora inscripta en la Serie "Carrera De Las Estrellas" (*) Toda Bien, Infartame, Siempre En Mi Mente y Nicole Rye.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 1-EXACTA-$ 10 - TRIFECTA-$ 5. PICK 4-1º PASE-$ 20-INC. $ 250.000

- - 8P 1S 1 TODA BIEN A.Domingos 3 56 Remote - Todo Para Bien G.J.Frenkel S. - - 9P 1P 2 MUMY BEACH F.Coria 3 56 Treasure Beach - Mumy Stripes E.O.Martucci - 5P 3P 1P 3 INFARTAME G.Bonasola 3 56 Equal Stripes - Infanta Elena N.Martin Ferro 1P 2P 1P 2P 4 LA VALIDADA W.Pereyra 3 56 Valid Stripes - La Subordinada J.A.Fren - - 1P 3P 5 SIEMPRE EN MI MENTE E.Ortega P. 3 56 Equal Stripes - Santa Emiliana N.Martin Ferro - - 4P 2P 6 SAVIA O.Alderete 3 56 Catcher In The Rye - Savaria E.R.Bortule - - 2P 6P 7 NICOLE RYE J.Da Silva 3 56 Catcher In The Rye - Stormy Niña P.D.Falero Moris

LA VALIDADA (4) SIEMPRE EN MI MENTE (5) INFARTAME (3)

9a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: CATCH THE MAD (2010) (2º TURNO) 17:30 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-EXACTA-$ 10 - TRIFECTA-$ 5. TRIPLO-1º PASE-$ 50-INC. $ 250.000 - INC. A GANADOR HERRADURA DE LA SUERTE DE $ 400.000 A $ 700.000.

- - - 3P 1 LIBERTADOR HALO K.Banegas 3 56 Sebi Halo - Tormenta Tropical M.F.Alvarez - - - - 2 BREVE MENSAJE N.Fernandez 3 56 Roman Ruler - Barahona J.L.Alonso - - - - 3 LE MERIDIEN R.Blanco 3 56 Le Blues - Peperoncina D.C.Periga - 6L 4L 1e 4 GRAN CHIQUILIN W.Pereyra 3 56 Manipuler - La Cacha R.H.Tavagnutti - - - - 5 DIA DE LOS ANGELES X.X. 3 56 Surprise Attack - Forty Delfina F.Villa - - - 0P 6 MEGA STRATEGIC F.Coria 3 56 Strategic Prince - Megablue E.G.Latof - - - 4P 7 LE POPULAR M.Valle 3 56 Le Blues - Miss Caty M.L.Roberti - - - - 8 CLARO NISTEL P.Carrizo 3 56 Claro Oscuro - Greis Nistel C.R.Oroño 5P 4P 4P 8P 9 EL RISTRETO A.Cabrera 3 56 Winning Prize - La Remilgada V.H.Fahler - - - - 10 SI SEÑORES R.R.Barrueco 3 56 Lucky Island - Senior Rita Lady R.C.Gutierrez

LIBERTADOR HALO (1) LE POPULAR (7) EL RISTRETO (9)

10a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: MARY`S GOLD (2013) (3º TURNO) 18:00 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE EXTRA-$ 50-INC. $ 250.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-IMPERFECTA Y CUATRIFECTA-$ 10. INC. DE LA CUATRIFECTA-$ 100.000

- - 5P 0P 1 ROSHALDE F.Coria 3 56 Manipulator - Outwalk E.O.Martucci - - 6P 7P 2 CIAO CIAO BAMBINA F.Calvente 3 56 Aerosol - Cincidella M.Iguacel Loeda - 7S 4P 3S 3 ISLAND SONG G.Bonasola 3 56 Lizard Island - Inthecoolofthenite E.Martin Ferro - - - 5S 4 IMPROVED WOLF A.I.Romay-4 3 56 Most Improved - Lobuna R.A.Fredes - - - - 5 EVITAME O.Alderete 3 56 Asiatic Boy - Eviterna L.A.Sanchez - - - - 6 STRATEGIC THOUGHT J.Villagra 3 56 Sebi Halo - Pitussa Stone M.A.Cafere - - 6P 9S 7 MUCHA SARDINA C.Velazquez 3 56 Manipulator - Monaguesca R.J.Ayub - - - 0S 8 COSA BONITA L.Vai 3 56 Expressive Halo - Cosa Buena P.E.Molina - - - - 9 ICARIA F.L.Goncalves 3 56 Roman Ruler - Igara G.E.Romero - - - - 10 VA CON ALAS A.Allois-4 3 56 Lenovo - All Diamonds C.A.Meza B. - - - 0P 11 AZALEA BLOOM A.Giannetti 3 56 Zarkar - Grand Strike N.A.Bortule

ICARIA (9) ISLAND SONG (3) CIAO CIAO BAMBINA (2) MUCHA SARDINA (7)

11a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: CALDINE (2012) (2º TURNO) 18:30 hs.

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA DOBLE EXTRA. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1-IMPERFECTA Y CUATRIFECTA-$ 10. INC. DE LA CUATRIFECTA-$ 100.000 - INC. A GANADOR HERRADURA DE LA SUERTE DE $ 400.000 A $ 700.000.

- - - 3P 1 THE ROLLING STAR F.L.Goncalves 4 57 Star Dabbler - Eye Of Stone G.E.Romero - - 7P 2P 2 CHARLIE`S BOY J.Villagra 4 57 Suggestive Boy - Charlie`s Sword J.A.M. Neer 0S 3S 8S 0S 3 OUR DREAMS X.X. 4 55 Orpen - Pyrite Who J.O.Gonzalez - - - - 4 NEW GOD A.I.Romay-4 4 57 Galicado - Nextweek E.C.Tadei - - 3T 5P 5 ESTA BUENISIMO L.Noriega 4 57 Asiatic Boy - Estepa Andina S.L.Carezzana 7P 8P 4P 2P 6 TOLILLO R.R.Barrueco 4 57 Violence - Miss Winston R.C.Gutierrez 9P 3P 7L 3P 7 RAPISTAR G.J.Garcia 4 57 Galicado - Rapista L.P.Pighin - - 9P 6P 8 CHISTOPHER JOY J.Noriega 4 55 Fortify - Stormy Chistosa J.F.Saldivia 0L 0L 7P 0P 9 KACHIVACHE TON M.Rey-4 4 54 Tonalli - Kaljerry Champ R.Buonocore 5P 3P 6P 5P 10 TROPICANO B.Enrique 4 55 Endorsement - Topical E.R.Bortule - - - - 11 ASROCK G.Calvente 4 57 Easing Along - Astound R.C.Gutierrez

THE ROLLING STAR (1) CHARLIE`S BOY (2) TOLILLO (6) TROPICANO (10)