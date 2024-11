Argentino no pudo ganar y viejo de lejos el título de Colegiales

No se le dio ningún resultado a un Argentino de Quilmes que no pasó del cero con Sacachipas y que terminó compartiendo el segundo puesto de la tabla con Armenio. Los de la Barranca no tuvieron un partido sencillo, tampoco entregaron su mejor versión, pero la jornada no le mostró su mejor cara y vio como Colegiales, que tampoco sumó de a tres, se consagró campeón del Torneo Clausura y se adjudicó un lugar en la gran final ante Los Andes.