Escobar: Los viajes de Ariel Sujarchuk a Estados Unidos  

Los informantes indicaron que "solo en 2020, (Ariel) Sujarchuk tiene registradas cuatro ingresos a territorio estadounidense con breves estadías y por distintas ciudades" que quedaron documentadas.

El intendente de Escobar comenzó el 2020 en Miami (Florida), donde ingresó el 27 de diciembre de 2019 y desde donde partió el 4 de enero del año siguiente. Ese mismo mes, el viajero ingresó y salió de esa misma ciudad del estado de Florida, el 13 de enero, con una breve permanencia de 12 horas, según los registros exhibidos por las fuentes.

Unos 10 meses más tarde -cuando se levantaron las restricciones impuestas por la pandemia a los viajes internacionales-, el 20 de noviembre del año pasado, Sujarchuk volvió a Miami y se retiró el 24, fiel a un estilo de breves permanencias en una de las ciudades preferidas de los argentinos de ingresos altos.

Por último, el intendente viajero llegó el 4 de diciembre a la ciudad de Dallas (Texas -Estados Unidos) y se fue de allí el 8 del mismo mes.

Viajes en pandemia y sin pedido de licencia registrado

Según las fuentes , ese patrón de viajes "puede ser normal para cualquier ciudadano particular, pero no para un funcionario público y menos en medio de la crisis generada por la pandemia de coronavirus", además -agregaron- "no consta el pedido de licencia correspondiente al Concejo Deliberante de Escobar", que debe autorizar el viaje y registrar la firma delegada del jefe comunal en su ausencia.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades de la provincia de Buenos Aires, es el Concejo Deliberante de cada partido debe considerar los pedidos de licencias de los jefes comunales. En el artículo 63 de esa norma, se establece que "Constituyen atribuciones y deberes administrativos del Concejo:....(2) Considerar las peticiones de licencia del Intendente".

En el caso de Ariel Sujarchuk, durante 2020 los ediles escobarenses le autorizaron 18 días de vacaciones desde el martes 5 de enero de 2020 hasta el sábado 23 del mismo mes. No constan otros permisos del Concejo o, al menos, no se tiene acceso público a esa información.

Desarrollos inmobiliarios

Otras fuentes consultadas, indicaron que "probablemente visite los desarrollos inmobiliarios de un allegado, a los que el intendente (Ariel Sujarchuk) controla -aseguraron- como si fueran propios".

En ese sentido, indicaron que ese mismo allegado -al que llaman "El Rey David de los bienes raíces"- es propietario de una enorme cantidad de viviendas en barrios cerrados del partido de Escobar.