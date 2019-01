Que continúe la búsqueda es una cuestión de Estado

En relación con la búsqueda del avión donde se desplazaba el futbolista Emiliano Sala, que perdió contacto con el control aéreo de su vuelo sobre el Canal de la Mancha, el presidente Mauricio Macri instruyó al canciller Jorge Faurie para que haga un pedido formal ante los gobiernos de Gran Bretaña y de Francia a fin de solicitar que se mantengan los esfuerzos de búsqueda. A través de un comunicado, la Presidencia de la Nación explicó que Faurie “hará explícito el pedido a los cancilleres de esos dos países que están llevando a cabo la búsqueda”.

El pasado martes el vicecanciller Daniel Raimondi ya había realizado gestiones ante los embajadores en la Argentina, del Reino Unido, Mark Kent, y de Francia, Pierre Henri Guignard, solicitándoles apoyo de sus gobiernos en las tareas de búsqueda de los ocupantes del avión desaparecido. Al día siguiente, los embajadores argentinos en Gran Bretaña, Carlos Sersale, y en Francia, Mario Verón Guerra, realizaron también presentaciones ante los gobiernos británico y francés para que mantengan el esfuerzo de búsqueda.

Por otra parte, también por instrucción presidencial, el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, se comunicó con los familiares del jugador quienes agradecieron el acompañamiento por parte del Gobierno Argentino, que se puso a su disposición para brindarles asistencia.

El Gobierno se sumó así a los reclamos de muchas estrellas del fútbol mundial y de la familia de Sala, que está convencida de que el futbolista argentino, de 28 años, “está con vida y nos está esperando”, aseguró su hermano, Darío.

Por su parte Romina Sala, hermana de Emiliano y que ya se encuentra en Cardiff (País de Gales), dijo estar “desesperada” por la desaparición del futbolista, pero se mostró optimista al considerar que “está vivo” y que lo van a “encontrar”.

“Estoy desesperada”, reveló la joven entre lágrimas, tras lo cual expresó: “Emiliano siempre la peleó y no se rindió nunca”, aseguró Romina, que con instinto de hermana no duda de que el futbolista “está vivo, la búsqueda no se va a parar y lo vamos a encontrar”.

Más adelante Romina manifestó: “Le pido a la gente que no nos deje de ayudar, de compartir alguna foto, video o lo que fuese, eso es de gran ayuda para nosotros”.

“La búsqueda aérea se suspendió, sí, sigue la búsqueda de barcos pesqueros que pasen por el lugar, pero no me dieron muchas explicaciones por eso queremos ver cómo seguimos. Tenemos que encontrar a Emiliano. Estoy desesperada, tenemos que estar todos unidos para encontrar a mi hermano”, aseveró.

En tanto indicó: “Las autoridades diplomáticas me están dando una mano enorme y les agradezco muchísimo. Hoy me concentro en que se reanude la búsqueda y encontrar a Emiliano que es lo primordial. después veremos las autorizaciones de piloto”.

Todo el mundo, y no solo el del fútbol, ha mostrado su consternación y angustia por la desaparición del avión que llevaba al futbolista santafesino Emiliano Sala desde Francia a Cardiff y que desapareció de noche cuando sobrevolaba el famoso Canal de la Mancha. Pero las autoridades responsables decidieron ponerle punto final a la búsqueda al considerar que ya no habría posibilidades de supervivencia de Sala y el piloto, por las incremenes condiciones de la zona en está época del año.